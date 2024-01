Arturo Vidal le pone un ultimátum a Colo Colo: el Rey apura a Blanco y Negro en medio del fuerte interés de Boca Juniors y América de Cali

Colo Colo vive horas claves. El equipo albo está realizando la pretemporada en Uruguay, al mando de su nuevo técnico, Jorge Almirón. Sin embargo, en ese contingente, que se alista con el objetivo fundamental se superar a Godoy Cruz e instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores (una meta que, además de lo deportivo, le garantizará la estabilidad económica al club), no hay caras nuevas. Extrañamente para muchos, el Cacique no ha concretado incorporaciones lo que, en principio, genera sorpesa entre sus hinchas. Luego, derechamente, la sensación se transforma en inquietud.

La dirigencia alba viene hace rato transmitiendo su conformidad con el plantel. El año pasado, de hecho, el timonel de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, lo calificó como “el más potente” del país. Aún así, no les alcanzó para concretar los objetivos deportivos del año. La consecución de la Copa Chile vino apenas a disimular un fracaso generalizado, cuyo síntoma más evidente fue el fin del ciclo de Gustavo Quinteros a cargo del primer equipo albo.

El retorno del Rey

Las gestiones albas por refuerzos alcanzan, hasta ahora, apenas para ser considerados tímidos intentos. Hubo uno, de hecho, por el lateral de Huachipato Felipe Loyola, pero no pasó de ser una declaración de intenciones, pues ni siquiera hubo una propuesta económica por el seleccionado nacional.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención entre los fanáticos es la lentitud de la dirigencia en abrochar una tratativa que, a todas luces, aparece hoy más posible que nunca: el retorno de Arturo Vidal al club que le formó. Terminado su vínculo contractual con el Athletico Paranaense, lo que antes parecía un sueño inabordable, ahora se transformó en una realidad al alcance de la mano. El ex volante del Barcelona y el Inter, de hecho, ha aprovechado su presencia en Chile para entrenar con la Sub 23 en Juan Pinto Durán e interactuar a través de Twitch, plataforma en la cual ha hecho más de un guiño a Colo Colo. Si faltaban señales, en el complejo de Macul se reunió con Almirón. “Es muy prematuro hablar de eso (los refuerzos). Todos sabemos de la importancia que tiene (Vidal), pero dependerá de él también. Es muy reconocido por Colo Colo. Dependerá de él”, había dicho el ex DT de Boca en su presentación. “Quiero ser cauto con eso. Dependerá mucho de él. Si tiene ganas de venir, yo no le voy a cerrar las puertas”, añadió.

El problema radica en que al puzzle le falta la pieza más importante: la voluntad directiva. Blanco y Negro será, eventualmente, el encargado de financiar la operación que se prevé cuantiosa para los estándares del mercado chileno y para una sociedad anónima que se ha quejado de las dificultades que ha debido enfrentar en el último tiempo. En esa línea, Alfredo Stöhwing, el timonel de Blanco y Negro, aterrizó cualquier interés: “Hay que ver su deseo, su situación médica y la parte de remuneraciones. Esto no es ir a la panadería a comprar un pan”, planteó.

Arturo Vidal, en una visita al Monumental, en 2016 (Foto: Agenciauno)

Ahí radica el foco de la reunión de la Comisión Fútbol que está citada para este martes, una cita que se prevé controvertida. En la cumbre se verán las caras quienes han clamado públicamente por el regreso de Vidal (el bloque que encabeza Aníbal Mosa, con el respaldo público del Club Social y Deportivo Colo Colo), y quienes se han mostrado escépticos (el bloque Vial, encarnado en Stöhwing, el presidente de la concesionaria). De hecho, los protagonistas se sentarán a la mesa, que completarán Diego González, Alejandro Droguett y Ángel Maulén.

Los primeros, de hecho, solo le ven beneficios a una posible operación: desde el aumento en la asistencia y los abonados, pasando por nuevos contratos asociados a la imagen del Rey hasta un evidente salto de calidad deportivo. En el otro bando, las dudas radican en el momento deportivo del jugador, la fuerte inversión que implica ficharle y hasta en su cuestionada disciplina.

El punto es que los tiempos apremian. Desde el entorno de Vidal, de hecho, surgió un ultimátum: que el tema debe resolverse esta semana y que, por cierto, no habrá concesiones en materia económica. “Si lo quieren de verdad, tienen que pagar por él”, puntualizan.

Un 2023 para el olvido

Si Colo Colo está contra el tiempo en la búsqueda de refuerzos, y reforzado con el problema que se le generó por la inhibición de la FIFA a raíz de la deuda con la representación de Pablo Solari (lo que está en vías de solución), Vidal también está con el reloj de enemigo si se trata de encontrar un club para 2024. La opción de Boca se vio cercana en un momento por el manifiesto interés que expuso Juan Román Riquelme, actual presidente de la tienda xeneize. Sin embargo, el cupo de extranjero no disponible le fue bajando el pulgar.

El 31 de diciembre se acabó el vínculo de Arturo Vidal con Athletico Paranaense, la última estación del seleccionado nacional (hasta ahora) dentro de una extensa y laureada trayectoria. El King comenzó 2024 como agente libre, situación llamativa considerando el peso del nombre. Hoy, el futbolista más ganador de la historia del fútbol chileno no tiene club, aunque opciones no le faltan. De hecho, hasta Gerard Piqué lo quiere como emblema de la Kings League, pero se encontró con la negativa del Rey, quien aún se siente en condiciones de pelear por objetivos importantes en el fútbol real. Para eso, se está alistando con exigentes rutinas con su preparador físico personal, Juan Ramírez. Hasta el uso de una cámara hiperbárica incluyen las rutinas.

Quienes se ilusionan son los de América de Cali con dar un golpe al mercado. Desde la tienda escarlata ya se han acercado al futbolista. “Nosotros le abrimos la posibilidad y la respuesta de él fue positiva. Eso abre la puerta para hablar de valores. Nosotros, como equipo, recibimos también la opción de patrocinadores de que si llega Arturo tendrán una visibilidad mayor. Es un jugador que América (de Cali) no es su única opción... La peor diligencia es la que no se hace”, contó en la cadena WIN Sports la presidenta del club, Marcela Gómez. La dirigenta usó una especial analogía para describir la disputa del jugador con Colo Colo: “El amor de la vida todavía no lo invita a salir”.

Si en el continente ya están en pleno desarrollo las pretemporadas, en los principales campeonatos europeos el libro de pases invernal se cierra el 31 de enero. El desafío de reinsertarse en la alta competencia resulta fundamental para el bicampeón de América después de un 2023 que no dejó las mejores sensaciones.

Luego de ser campeón de la Libertadores con Flamengo en 2022, el año siguiente asomaba con expectativas altas sobre todo con el arribo de Jorge Sampaoli al Mengao. Todo hacía presagiar que el chileno se iba a erigir en una pieza relevante en el armado táctico del casildense, sin embargo no fue así. Tanto que el cortocircuito entre el jugador y el DT significó que Vidal saliera rumbo al Paranaense para tener la regularidad que decía merecer. Las estadísticas del ex Bayern Múnich y Barcelona en Brasil en el año pasado son discretas, considerando también que no juega desde el 12 de septiembre, cuando se lesionó con la Roja, en el choque ante Colombia por las Eliminatorias.

Contando lo realizado en Flamengo y Athletico, Vidal disputó 32 partidos entre todas las competencias (locales e internacionales), de los cuales fue titular en 19. Desde lo porcentual, arrancó desde el primer minuto en el 59,4% de sus presencias. Sumó un total de 1.567 minutos jugados, lo que da un escuálido promedio de 49′ por partido. O sea, poco más de un tiempo por encuentro.

Si hay un dato que llama la atención es la escasa efectividad en el arco rival. Si bien Vidal no es delantero, es un mediocampista con gol, aspecto del juego que lo explotó en Europa. El 2023 fue su primer año sin anotaciones en clubes desde que se fue al extranjero (2007, al Bayer Leverkusen). El único gol que sumó fue por la Selección, ante Uruguay, en el inicio de las Clasificatorias. Esta baja anotadora es una tendencia marcada desde hace cinco años: ocho goles en 2019, siete en 2020, cuatro en 2021, tres en 2022 y uno en 2023. Además, tampoco sumó títulos. Si hubo algo que se le criticó al Fla en la temporada anterior fue que fallaba en las instancias finales.

Al día de hoy, Arturo Vidal está libre y busca equipo para seguir en el fútbol. Colo Colo lo tiene más cerca que nunca, porque Blanco y Negro (si se decide) no tendría que negociar con otro equipo. ¿El King volverá a Chile? ¿Colombia evitará el retorno del Rey a su tierra?