Arturo Vidal dispara contra Sampaoli en su debut en el Paranaense: “Siempre estuve preparado, pero tenía un perdedor de DT”

La cercanía entre Arturo Vidal y Jorge Sampaoli se rompió definitivamente. El volante se descarga tras sumar sus primeros minutos en el Athletico Paranaense. Declara a la transmisión televisiva estar conforme por volver a las canchas, pero aprovecha de lanzarse con todo contra el ex DT de la Roja, quien lo dirigía en Flamengo hasta la semana pasada.

“Me siento muy feliz. Siempre estuve preparado para jugar, solamente que me tocó un perdedor de entrenador, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores”, dijo. Antes de este domingo, el formado en Colo Colo había evitado referirse públicamente a su relación con el casildense. Sin embargo, ya había dado señales de que el vínculo entre ambos no era el de antes.

A solo horas de que se confirmara la salida del seleccionado nacional del Mengao, su pareja había criticado a Sampaoli a través de las redes sociales. Un usuario comentó una de las publicaciones de Sonia Isaza en Instagram. “¿Por qué Vidal no juega?”, cuestionó. “¡Porque hay un entrenador muy malo!”, contestó la colombiana.

Arturo Vidal debutó este domingo con Athletico Paranaense. Foto: Athletico PR

Tras el triunfo de Paranaense sobre Bahia, el ex Inter de Milán por primera vez dispara contra el exseleccionador de Argentina, pero agrega que sus días en Flamengo son cosa del pasado definitivamente. “Eso queda atrás, ahora estoy contento. Espero jugar desde el inicio en los partidos que vienen y demostrar lo que he hecho en toda mi carrera, que es ser un ganador”, agrega el mediocampista.

Indicios del quiebre

Cuando Jorge Sampaoli llegó a Flamengo, se refirió a Arturo Vidal en su presentación. En aquel instante, solo había elogios por parte del argentino. “Tenemos muy buena relación de siempre. Soy un agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y en mí, en relación de esa coincidencia juntos en aquel Chile ganador de la Copa América”, eran sus palabras.

Antes de reencontrarse, el otrora futbolista de la Juventus también demostraba tener la mejor opinión del adiestrador. “Sampaoli es uno de los mejores DT del mundo por como ve el fútbol, también estudia mucho igual que Guardiola. Me alegro mucho haber vivido esos momentos tan lindos juntos, porque se logró algo inédito en la Selección, que era ser campeones”, declaraba a CNN el centrocampista, cuando militaba en el Bayern Múnich.

Pero la segunda parte juntos no fue como esperaban. El entrenador estimaba que Vidal ya no podía cumplir las funciones que necesitaba para su equipo y lo relegó a un rol secundario, o menos que eso, en el Flamengo. Vidal, sin problemas físicos, estaba en desacuerdo con tener tan pocos minutos. Luego de perder el puesto, el de San Joaquín sintió que el transandino le dio la espalda.

En su cabeza sigue dando vuelta cuando arriesgó su salud en la previa al Mundial de Brasil 2014, cuando decidió disputar la cita planetaria independiente de haber sido sometido a una intervención en la rodilla. Esa situación amenazó su carrera por no respetar los plazos de recuperación. Semanas antes de abandonar el elenco de Río de Janeiro, el ex Bayer Leverkusen evitaba referirse a Sampaoli, pero dejaba entrever el distanciamiento.

“De lo único que no quiero hablar es de eso, no me interesa hablar con él. No lo digo en mal sentido. Lo que vivimos antes fuimos felices, pero ahora es el entrenador y no me aprovecho de eso”, dijo el futbolista a radio ADN, en el aniversario número ocho de la Copa América de 2015.