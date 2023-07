Dardos a Flamengo, coqueteos con Messi y el Inter de Miami y mensaje a Colo Colo: los fuertes descargos de Arturo Vidal

Arturo Vidal termina su relación con el Flamengo y ya tiene claro que no continuará en el club de Río de Janeiro. Por estos días, está enfocado en terminar de la mejor forma posible la relación con el gigante brasileño, aunque de reojo mira hacia el futuro. El Rey analiza opciones y mira hacia nuevos mercados. Por ejemplo, ha sido vinculado al mexicano. “En este momento estoy al 100 por ciento. Si ya no juego, no es mi problema. Es complicado cuando uno no está jugando. No hay nadie mejor que yo en mi posición. Puedo hacer cosas que nadie más puede hacer. Están mis hijos aquí, así que eso me da fuerza para seguir luchando”, explica, en declaraciones a la radio ADN.

Sin embargo, la llegada de Lionel Messi a la MLS le abre un nuevo horizonte. Más todavía si el astro argentino empieza a ser rodeado de figuras que ya estuvieron con él en el Barcelona. Hay dos ejemplos potentes y categóricos: la escuadra será dirigida por Gerardo Martino y en el mediocampo estará Sergio Busquets. Con ambos compartió en el club de la Ciudad Condal.

Amigos

Vidal forjó con Messi una relación de amistad. El tercero del grupo era el uruguayo Luis Suárez. El contacto se mantiene. De hecho, al Rey no le complicó posar con la camiseta de Argentina cuando el astro se tituló como campeón del mundo en Qatar 2022. “He hablado con él. Tenemos un grupo, hablamos harto. Ahora está de vacaciones, así que relajándose. Si me quieren, me buscarán”, plantea en la misma entrevista, en relación a los primeros acercamientos, al menos a la posibilidad de partir a Norteamérica.

Arturo Vidal, en un partido del Flamengo.

El volante deberá esperar. “Yo tengo contrato, no puedo terminarlo antes. Estoy seguro de que iré a un equipo que me quiera”, profundiza. Eso sí, reitera que, por el momento, ve lejano el retorno a Chile. “A Colo Colo lo amo. Toda mi gente es del club, pero no por eso voy a volver. Tiene que ser un proyecto serio, y ellos me tienen que buscar. Todavía estoy para luchar, pelear la Copa Libertadores”, sostiene, por ejemplo, respecto de la opción de retornar al club en que se formó.

De todo un poco

En ese contexto, lanzó, también, una queja que tiene que ver con el escaso reconocimiento que percibe. “Me da un poco de miedo. Ahora uno va y la gente te quiere de todos los equipos. Eso te hace dudar volver a Chile, de que te traten mal, que se pierda ese respeto que se ha ganado”, sentencia.

Más abierta es la reflexión en torno a la otra opción a la que se le ha vinculado: Boca Juniors. El equipo argentino lo quiso antes que Flamengo, pero Vidal optó por la oferta de los cariocas, mucho más jugosa que el último esfuerzo de los transandinos. “En este momento no puedo hablar nada. Estoy de la mejor forma, esperando la oportunidad que me toque”, sentenció, dando por cerrada la chance de hipotetizar respecto de una eventual llegada a los xeneizes.