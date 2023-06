“Tení' la media perso...”: Arturo Vidal vuelve a explotar en redes sociales con fanático que lo critica con dureza

Arturo Vidal derrocha personalidad. Dentro del campo y fuera de ella. No le teme a nada. Ni a los rivales ni a quienes le critican en las redes sociales. En el último tiempo, de hecho, el Rey se ha vuelto particularmente agresivo. Ha recibido críticas por sus actuaciones en el Flamengo y por la Selección.

El último reproche no solo tiene que ver con lo futbolístico. En Instagram, un fanático le reprocha también por su estilo. “Tu físico, tu fútbol, tu porte, tu corte de pelo, el color ya no corresponde (sic) con tu edad! Por favor! Aléjate ya! Eres la novia tóxica que no sabe cuando parar”, le espeta, aludiendo a su insistencia en permanecer en la Selección.

Dimes y diretes

Entre las miles de menciones que diariamente Vidal recibe en las plataformas virtuales, el Rey eligió por atender esta. Lo hizo de una forma especialmente contundente. “Tení' la media perso, w... payaso”, le respondió, con evidente molestia. Agregó emoticones de bufón circense y de carcajadas para completar el misilazo.

Vidal vuelve a mostrar ese perfil que le generó críticas en los momentos más complejos de su carrera, como cuando no era considerado por Ernesto Valverde en el Barcelona o cuando era era el centro de la intensa polémica que vivió la Roja cuando quedó fuera del Mundial de Rusia de 2018, cuando era apuntado por su indisciplina y contestaba asignándoles la condición de ‘sapos’ a sus enemigos internos.

La respuesta de Arturo Vidal a un hincha que le critica.

En el último tiempo, se han intensificado esas conductas. De hecho, Vidal ha adoptado dos conceptos como recurso permanente para responder los ataques: burro y bobo.

De la primera forma, por ejemplo, le contestó a un seguidor que a comienzos de junio le enrostró no haber participado del duelo en que el Flamengo consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil, logro que celebraba a través de Instagram. “Respeten a papá”, había escrito. La respuesta del usuario fue contundente. “Jugaste mucho hoy. ¡Sigue así!”, se leía, en portugués. Vidal no se quedó atrás. “Sí, 16 años en Europa ganando todo, burro. Un año en Sudamérica, una Copa Libertadores y una Copa de Brasil”, le enrostró.

A fines de mayo había protagonizado otro encontrón, en el aeropuerto Galeao, de Río de Janeiro, después de enfrentar a Ñublense, en Concepción. Ahí, un hincha del Mengao lo conminó a volver a Chile. “Eres débil”, le djo. Vidal también le respondió. “Ahora es fácil andar hablando”, le dijo.

En marzo, cuando incursionaba en Twitch, se lanzó contra un seguidor que lo trataba de “mufa”. “¿Quién es ese que habla? Tienes un nombre más raro que la cresta, sino te diría un par de palabras, payaso”, disparó en primera instancia. El remate incluyó la palabra que Lionel Messi popularizó en su disputa con el neerlandés Wout Weghorst. “¿Mufa? Te hice ganar dos copas, payaso, y me vienes a decir mufa. Bobo”, contragolpeó

En esa ocasión, también se rio de los fanáticos de la U. ““¡Los chunchos! No... Igual saludo a los chunchos, están malos sí. Están malos los chunchos, ya no debería ser ni clásico. No, mentira. Saludos a todos”, bromeó.