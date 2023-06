¿Por qué el hijo de un histórico jugador de Colo Colo se formó en la UC?: la historia de Bruno Barticciotto, la nueva carta joven de la Roja

Al cierre del primer tiempo entre Chile y República Dominicana, Bruno Barticciotto, recientemente tasado en 2 millones de dólares por la dirigencia de Palestino, era uno de los buenos valores en el campo de juego. El artillero había asistido a Ben Brereton en una de sus conquistas y había participado directamente en la gestación de las otras dos. Claro que los flashes se los llevaba el goleador de la jornada. Hasta que llegó el minuto 44, la falta sobre Juan Delgado y el penal para la Roja.

Normalmente, la pena máxima a favor del Equipo de Todos en pateada por Arturo Vidal. También, en ocasiones, lo ha hecho Alexis Sánchez, pese a que no tiene buenos números en aquel aspecto. Sin embargo, el Niño Maravilla no estaba en el campo y el volante del Flamengo le dejaba la oportunidad a Barticciotto. “Creo que lo que necesitamos es que los más jóvenes sientan esa responsabilidad, esa presión. El penal a mi no me cambiaba nada, a él mucho su futuro, su forma de pensar y sentir el cariño del público”, manifestó el histórico mediocampista, tras el amistoso.

La conquista desde los 11 metros le dio confianza al atacante y en el complemento se inscribió con el 5-0 definitivo. Un derechazo al ángulo, tras un buen centro arrastrado de Guillermo Soto. Desde la tribuna, Marcelo Barticciotto observaba emocionado y con atención cada uno de los movimiento de su hijo. “Está empezando, tiene que remar y aprender todos los días de los monstruos que tiene al lado. Lo mínimo que tiene que hacer es dejarlo todo en la cancha”, declaró el exfutbolista a la salida del estadio Sausalito.

Bruno Barticciotto tuvo participación en los tres goles de Brereton y marcó el cuarto de la Roja. Foto: Prensa Selección Chilena

Historia cruzada

Marcelo Pablo Barticciotto Cicaré llegó a Chile a mediados de 1988. Colo Colo era el destino del argentino. El formado en Huracán arribaba al país para quedarse. También para transformarse en uno de los más grandes ídolos del Cacique. Cuando aún jugaba por el club algo, en 2001, nació Bruno, su hijo menor. El único de los tres que eligió el fútbol como camino.

Los primeros pasos de Bruno Barti, como es apodado, en diminutivo de su apellido, fueron en el Monumental. Cuando su padre era entrenador de la escuadra más veces campeona del fútbol chileno. Sin embargo, su formación definitiva y su consolidación como juvenil fue lejos de Macul. Estando en la categoría Sub 8, pasó a San Carlos de Apoquindo. La decisión de ir a Universidad Católica la tomó Barti papá. En su etapa como jugador, defendió a la institución franjeada en 1995, pero su determinación no estaba relacionada con eso.

“Mi papá era técnico de Colo Colo en el 2008. Ahí tenía 7 años y jugaba en escuelas los fines de semana. Pero como no se fue bien del club, era incómodo ir o que me fuera a dejar. Ahí inmediatamente me fui a Católica”, contaba el seleccionado nacional a TNT Sports, a inicios de 2021.

Bruno Barticciotto mira un partido de la UC desde el banco. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi/AgenciaUNO

“La UC siempre me pareció una institución muy respetable, valoro mucho el trabajo que hacen en las divisiones menores. En el último tiempo es el club que más posibilidades les da a sus juveniles en el primer equipo. Creo que eso es parte del proceso. Es un club formador. Yo no se si mi hijo será futbolista, pero Católica los educa, les entrega valores y conducta”, aseguraba Marcelo Barticciotto en 2012, cuando Bruno estaba en la categoría Sub 11.

Con el tiempo, el joven futbolista fue transformándose en uno de los proyectos prometedores de la cantera estudiantil. Finalmente fue Ariel Holan quien decidió subir a Bruno Barticciotto al plantel profesional. Su primera convocatoria fue para la semifinal de la Copa Chile 2019. Sus años en la institución de Las Condes lo transformaron en seguidor del equipo, dejando atrás el arrastre albo que tenía por su familia. “Soy de la Cato hace mucho. Me encariñé. De Colo Colo fui cuando mi papá era el entrenador. Iba al estadio, lo lógico. Ahora, soy de la UC”, le dijo a El Deportivo en 2020.

Entre la UC y La Cisterna

Pese a su formación en San Carlos de Apoquindo, el debut profesional de Bruno Barticciotto fue en Palestino. Inició con un gol y una asistencia, cuando fue enviado a préstamo a La Cisterna. Luego de pasar toda la temporada 2021 en el club baisano, retornó a San Carlos de Apoquindo. Cristian Paulucci lo convenció de que era el momento de lucir con la casaca que defendió en juveniles.

Bruno Barticciotto celebra un gol en la Copa Chile. Foto: Francisco Longa/AgenciaUNO

No obstante, su regreso a la UC no fue como esperaba. “Volví a Católica porque me dijeron que iba a tener posibilidades, ser tenido en cuenta, lo conversamos con el DT y la dirigencia. Si no, hubiese salido a principio de año. Pero fue todo lo contrario, casi que tuve oportunidades”, disparó a mediados de 2021 en diálogo con radio Cooperativa. Tras ese paso en falso, Palestino se lo llevó de vuelta. Hoy con el 50 por ciento de la propiedad del pase del atacante. La otra mitad sigue en poder de Universidad Católica.

En Colo Colo han observado con atención los movimientos del vástago del ídolo. Él mismo no descarta calzarse la camiseta blanca en el futuro. “No sé si me proyecto a eso, es lo que dicen todos, pero no me veo mucho en el futuro. Tengo expectativas de jugar internacionalmente, pero también cualquier equipo grande, siempre va a ser una opción. No le cierro las puertas a ningún equipo”, señaló a mediados del año pasado.

No obstante, una salida del cuadro árabe no sería sencilla. La dirigencia de la institución de colonia ya tasó al futbolista. Julio Abuawad, dirigente de Palestino, dice que el equipo que quiera llevarse al atacante debe desembolsar US$2 millones. “Si pagan lo estipulado en el contrato, estamos obligados a venderlo. No hay nada que hacer. Pero no creo que Colo Colo los tenga. Es la cláusula para todos”, señaló al sitio RedGol.