Mirando el debut en las Eliminatorias: la formación que alista la Roja de Berizzo para visitar a Bolivia

Desde que se anunciaron los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, se presumía que el duelo de visita ante los de Gustavo Costas sería, en el papel, el más complejo. Y, de momento, eso se va concretando, puesto en que la goleada 3-0 ante los cubanos en Concepción y 5-0 contra los dominicanos en Viña del Mar, ambos rivales le efectuaron una escasa resistencia futbolística a los dirigidos por Eduardo Berizzo, por lo que el compromiso de este martes figura como el más importante pensando en el futuro de la Roja.

Estos son los últimos amistosos antes del inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. El camino iniciará en septiembre ante el siempre difícil Uruguay en el Centenario, pero ahora con un viejo conocido en la banca: Marcelo Bielsa. De esta forma, el encuentro de este martes será un ensayo general pensando en el debut ante el conjunto dirigido por el Loco.

Algunos cambios y una duda

Por lo mismo, para este importante partido, el Toto prepara algunas modificaciones, como el ingreso de nombres que no vieron minutos en los amistosos contra los centroamericanos, como Brayan Cortés y Guillermo Maripán.

El ingreso del meta de Colo Colo es en una posición que en estos momentos es particularmente sensible en la Roja, después de que Claudio Bravo se bajara de la nómina para privilegiar sus vacaciones. Este lunes, en rueda de prensa, Berizzo no se atrevió a asegurar la titularidad de ninguno: “Hoy estos tres son mis arqueros. No puedo aventurar en una posición futura, pero nosotros estamos observando a todos y depende de los minutos que tengan en sus equipos. Les hemos dado mucha atención al nivel de arqueros que son y hoy ellos son los nuestros”.

Además, ante los altiplánicos será titular Alexis Sánchez, quien ingresó en el segundo tiempo del duelo ante República Dominicana en Sausalito el viernes. Cabe mencionar que el tocopillano fue uno de los últimos en integrarse a la delegación de la Selección tras el término de la temporada en el Marsella, club en donde esperan expectantes saber qué pasará con su futuro.

De momento, la única duda en la formación del Toto está en el puesto de lateral derecho. Por ese lugar compiten Juan Delgado, del Paços de Ferreira de Portugal, y Guillermo Soto, de Huracán de Argentina.

La formación

De esta manera, el once que alineará la Selección en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra para enfrentar a Bolivia será con Brayan Cortés; Juan Delgado (Guillermo Soto), Guillermo Maripán, Gary Medel y Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Víctor Méndez, Arturo Vidal y Diego Valdés; Alexis Sánchez y Ben Brereton. El duelo está pactado para las 20.00 horas de Chile.