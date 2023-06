Pellegrino se lanza contra la Roja y Berizzo por no devolver a los jugadores de la U para Copa Chile: “Nos vemos perjudicados”

Mauricio Pellegrino no está contento y así lo hizo saber en la conferencia de prensa de esta jornada. El técnico no escondió su molestia, luego de que Lucas Assadi, Cristóbal Campos y Matías Zaldivia no fueran devueltos por Eduardo Berizzo para el partido de Copa Chile de este miércoles frente a O’Higgins, por los octavos de final de la Copa Chile. Los tres seleccionados regresarán ese mismo días tras el amistoso ante Bolivia.

“Espero que para la próxima vez esto no nos pase a nosotros ni a nadie. Esta vez nos vemos perjudicados nosotros porque jugamos el primer partido de Copa Chile. Pedimos moverlo por 24 horas más, pero no hemos tenido suerte en ese asunto”, señaló el entrenador, quien no descartó utilizar a alguno pese a lo escaso del tiempo: “Yo hablé con ellos y les dije que vayan al hotel directamente. Luego veremos cómo llegan, los veremos hasta el final porque son jugadores importantes para nosotros”.

Por otra parte, el transandino se refirió a la opción de sumar nuevos refuerzos. “No es tanto una pregunta para mí, yo he hablado con la dirigencia por las necesidades del equipo y el club está en ello. Yo hasta ahí llego, no manejo las cuentas ni las negociaciones”, respondió.

De todos modos, se refirió al argentino Lucas Janson, exdirigido suyo en Vélez Sarsfield. “Es un jugador que me gusta, es un gran futbolista, pero en la institución nunca lo hemos nombrado como para que sea prioridad. No tenemos cupo extranjero y no hemos mirado jugadores de afuera, porque no tenemos intención de liberar a ningún extranjero de nuestro plantel”, destacó.

Asimismo estableció que el tema no es tan sencillo tampoco, debido a lo acotado de los plazos. “Las posibilidades que tenemos son acotadas y tampoco puede venir cualquier futbolista porque en este periodo tiene que ser uno que pueda dar rendimiento casi inmediato”, expresó.

La exención de Fernández

De todos modos, Pellegrino recibió una buena noticia, ya que Leandro Fernández estará disponible para el duelo ante O’Higgins, luego de que la Comisión Nacional de Control de Dopaje autorizara al delantero a jugar tras haber consumido corticoides para tratar una neumonia.

“La exención fue notificada a nuestro club por la Comisión. Eso respalda el procedimiento que nuestra área médica siguió con el jugador para su regreso a las competencias oficiales. Es importante destacar que, como habíamos explicado, Leandro Fernández nunca corrió riesgo de recibir alguna sanción por dopaje”, destacó el cuadro azul, a través de un comunicado.