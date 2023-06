El mensaje de Berizzo a Claudio Bravo: “Hoy estos tres son mis arqueros, no puedo aventurar el futuro”

Eduardo Berizzo habló fuerte y claro en la previa del amistoso de esta martes ante Bolivia. El técnico de la Selección volvió a destacar el funcionamiento que ha logrado el equipo en los últimos dos amistosos. También tocó el tema de la petición de liberación de los jugadores de la U, la que descartó de plano. Sin embargo, la ausencia de Claudio Bravo volvió a ser uno de los tópicos.

Y aunque no lo nombró directamente, el argentino refrendó sus palabras. La elección de meta del Betis de privilegiar sus vacaciones todavía hace ruido y el propio Toto quiso zanjar la discusión. Según sus palabras, Brayan Cortés, Gabriel Arias y Cristóbal Campos; son los elegidos. Sin contemplaciones.

“Hoy estos tres son mis arqueros. No puedo aventurar en una posición futura, pero nosotros estamos observando a todos y depende de los minutos que tengan en sus equipos. Les hemos dado mucha atención al nivel de arqueros que son y hoy ellos son los nuestros”, explicó Berizzo en conferencia de prensa.

Una alocución que fue más relajada que en otras ocasiones, pero siempre con el estilo frontal del transandino. Porque la petición de Universidad de Chile de liberar su futbolistas para el duelo de Copa Chile, el miércoles ante O’Higgins, tampoco cayó de buena manera en el cuerpo técnico. Y así lo comentó el DT de la Roja.

“El campeonato nacional se para porque existe la fecha FIFA, en otros países siguen jugando y los convocados a la selección no pueden jugar esos partidos. No hay que poner partidos en esa fecha FIFA, hay acomodar todos los encuentros, ingeniarnos para que los intereses no se contrapongan. Los futbolistas están en la selección y eso nos da derecho de que sigan aquí”, dijo el entrenador.

Sobre el mismo punto, agregó que “los entrenadores tienen derecho a que esos partidos no se jueguen como Huachipato o la U, que juega un día más tarde. La programación debe revisarse, los jugadores convocados no saldrán de la selección”.

Asimismo, completó que “debo tener una posición no solo al pedido de cualquier equipo. Los futbolistas no pueden liberarse en la fecha FIFA, eso desde lo personal y en el cumplimiento que me da derecho dentro de la fecha. Es injusto liberar futbolistas porque hay un partido, injusto para los clubes que los tienen y los que no. Los entrenadores nacionales tienen derecho a demandar que no se jueguen su partido cuando tienen seleccionados. La programación del futuro debe de ser que no haya partidos de ninguna índole. Porque los futbolistas no serán liberados”.

Un rival diferente

Pero el duelo ante los altiplánicos representa una exigencia distinta respecto de los enfrentamientos ante República Dominicana y Cuba. Así también lo reconoce el Toto.

“Bolivia ha cambiado su sistema, con cuatro o cinco en el fondo, con tres atacantes o dos. Hemos entrenado un partido táctico de resolver y luego jugar nuestras intenciones e ideas, que la pelota pase por nosotros. Jugar con la intensidad que la movimos el otro día, hacernos del partido a partir de la posesión, con mucha agresividad en la recuperación”, afirmó el técnico.

Asimismo, explicó que “esta no es la localía de Bolivia en condiciones naturales, pero si hubiéramos tenido que jugar en la altura no hubiéramos aceptado. En Santa Cruz intentaremos hacer nuestro partido, ante un rival que respetamos, pero hacer el partido como queremos”.

Lo cierto es que quedan tres meses para el duelo eliminatorio ante Uruguay y ante los altiplánicos será el último en sayo. Un partido que se disputará en Montevideo, un escenario siempre complicado para Chile. Al respecto, Berizzo asegura que la idea es ver el objetivo final de la clasificación, que el solo hecho de perder un partido no haga cundir el pesimismo.

“Esa estadística en Uruguay nos desafía más. El pasado a veces no cuenta, pero es importante la realidad y cómo prepararnos para resolver la dificultad dentro de estos meses. Debemos entender que en esta eliminatoria se pierden partidos. No es plana, sufres derrotas, haces buenos partidos”, afirmó el argentino.

Y en la misma línea, el entrenador reconoció que “tenemos que salir fortalecidos y seguir creyendo. Es un campeonato de 18 jornadas en tres años, que un golpe de una derrota no te quite optimismo. Perdiendo la mitad de los partidos puedes ir al Mundial. No es una realidad que quiero, pero seamos optimistas, que un traspié no te haga dudar en el objetivo final”.

El nivel de Chile

Pero Berizzo está satisfecho. Según sus palabras, el ambiente y la mecánica de juego de la selección chilena tiene contento al argentino.

“Lo que hagamos ante Bolivia asemejará a lo que intentaremos en el futuro. Estos días de entrenamiento han servido para desarrollar la idea convivir juntos, salir al campo a plasmar todo eso. Pero este es otro tipo de partido un rival sudamericano, importante. Lo que haremos mañana lo capitalizaremos de cara a septiembre. Los jugadores deben volver a sus clubes, mantener al nivel y seguir insistiendo en nuestra manera de jugar. El equipo se asemejará más al de República Dominicana que al de Cuba”, afirmó el Toto.

Asimismo, agregó que “planeamos todos los partidos con la misma rigurosidad, el mismo interés y preocupación, no dependiendo de quien sea. Todos los rivales merecen todo nuestro respeto y atención. Con Bolivia, Argentina o Brasil tenemos la misma mecánica de planificación de partido. Es importante nosotros, estamos pendientes de todo en orden, hemos convivido muy bien, muchos días juntos aprovechando la fecha FIFA. Debemos seguir insistiendo nuestra manera de jugar, la intensidad que hemos mostrado en estos partidos, la circulación y agresividad en la recuperación. Pero este es un escenario diferente, es un rival sudamericano”.

Consultado por el nivel del torneo chileno, aseveró que “la mejor explicación para ver el nivel del torneo es el comportamiento en copas internacionales. Los equipos están compitiendo a alto nivel en la Libertadores y la Sudamericana. Si la exigencia crece, el futbolista crece”.