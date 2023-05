O’Higgins visita a Palestino como mejor forastero que anfitrión en el campeonato

HISTORIAL (Primera División)

Se han enfrentado en 108 ocasiones con 36 triunfos rancagüinos (165 tantos), 40 victorias árabes (164 conversiones) y 32 igualdades.

ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS EN LA CISTERNA:

29-04-2018: Palestino 2 – O’Higgins 3

Goles: 25′, Julián Fernández; 72′, R. Gutiérrez (Pal); 52′, N. Mazzola; 75′, B. San Juan; 79′, N. Oroz (O’H).

05-04-2019: Palestino 1 – O’Higgins 1

Goles: 35′, L. Passerini (Pal); 90′, A. Acevedo (O’H).

15-02-2020: Palestino 0 – O’Higgins 0

15-10-2021: Palestino 2 – O’Higgins 2

Goles: 42′, C. Villanueva; 90′, C. Cortés, penal (Pal); 18′, C. Suárez, autogol; 64′, M. Cahais (O’H).

11-02-2022: Palestino 1 – O’Higgins 0

Gol: 29′, A. Vilches.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO:

08-07-2022: O’Higgins 1 – Palestino 2

Goles: 45′, P. P. Hernández (O’H); 1′, Jonathan Benítez; 51′, B. Barticciotto (Pal).

Victoria más holgada de cada club:

18-01-1963: Palestino 4 – O’Higgins 0 / Estadio: Santa Laura.

21-04-2012: O’Higgins 5 – Palestino 0 / Estadio: El Teniente.

Datos:

- En el campeonato 2023, O’Higgins posee un mejor rendimiento de forastero (11 puntos y tres victorias) que de local (seis unidades y sólo un triunfo).

- El volante celeste Pedro Pablo Hernández le ha marcado a Palestino con ocho años de diferencia. Convirtió en el 1-1 del 8 de febrero de 2014 (La Cisterna) y en la victoria palestinista 2-1 en el último enfrentamiento jugado el 8 de julio del año pasado, en El Teniente.