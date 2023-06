No viene el capitán: Claudio Bravo se baja de la nómina de la Roja para privilegiar sus vacaciones

La selección chilena deberá enfrentar sus próximos tres amistosos sin Claudio Bravo. El arquero, que iba a ser considerado por el técnico de la Roja, Eduardo Berizzo, le comunicó al entrenador que su intención es descansar e irse de vacaciones, por lo que no sería parte de la nómina de jugadores que enfrentará a Cuba, República Dominicana y Bolivia.

En un principio, la idea del Toto era tener al experimentado arquero del Betis en la concentración, para que aportara con todo su conocimiento al resto de los convocados, ya que muchos de ellos recién hacen sus primeras armas. Sin embargo, se encontró con la negativa del meta formado en Colo Colo, que optó por no venir a Chile para los duelos de preparación de cara a las Eliminatorias.

A diferencia de lo que ocurre con el capitán, los otros miembros de la Generación Dorada que fueron solicitados por Berizzo, como Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez, respondieron positivamente al llamado del entrenador, por lo que en los próximos días llegarán al país para concentrar en el complejo Juan Pinto Durán.

Eduardo Berizzo, en el duelo entre Chile y Paraguay (Foto: Agenciauno)

La Roja tiene tres amistosos agendados. La prioridad era jugar en territorio nacional y, al menos, con un rival sudamericano, para emular lo ocurrido ante Paraguay, duelo que la Roja vivió prácticamente como si fuera de Eliminatorias. De esta forma, el domingo 11 de junio se medirá ante Cuba, en Concepción; mientras que el jueves 16 lo hará ante República Dominicana, en Viña del Mar; finalmente, viajará a Santa Cruz de la Sierra para enfrentar a Bolivia, el 20 del presente mes.

No es primera vez

Lo que acaba de ocurrir entre Claudio Bravo y la Roja ya ha pasado anteriormente. En marzo de 2018, poco antes de que Reinaldo Rueda oficializara la nómina para enfrentar a Suecia y Dinamarca, el 24 y 27 del mismo mes, el golero, quien entonces militaba en el Manchester City, se autoexcluyó de la gira europea. “Amigos no seré parte de la delegación de la selección chilena que jugará los amistosos en Europa”, explicó a través de su cuenta en Twitter.

“Lamento profundamente que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo”, disparó. Si bien le había manifestado al estratega colombiano su voluntad de participar en el proceso, también le dejó entrever su inquietud por un elemento crucial: la preparación. En esa oportunidad, como ahora, el golero esgrimió como razón fundamental para excluirse un viaje familiar programado con anterioridad.

Cuando terminó su descanso, se esforzó en aclarar que la renuncia no era definitiva. “Nunca he dicho que no voy más a la Selección. Eso está claro. Lo acabo de responder”, enfatizó.

Hubo otra antes, eso sí, ya que en agosto de 2016, el golero se restó del llamado para los duelos eliminatorios frente a Paraguay y Bolivia. En esa oportunidad, adujo “motivos personales” para no concurrir a defender al combinado.

El viernes, en la antesala del partido frente a Cuba, Berizzo abordará la nueva controversia. Otra vez, con Bravo en el centro.