Escándalo en Bélgica: Thibaut Courtois abandona la concentración de la Selección y desmiente a su entrenador

La selección de Bélgica nuevamente hace noticia fuera de la cancha. Conocidos fueron sus problemas al interior del camarín en Qatar 2022, que acabaron con la escuadra eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo siendo una de las grandes decepciones del torneo. Se pensaba que con la salida del entrenador Roberto Martínez y la llegada de Domenico Tedesco el ambiente cambiaría, pero eso estuvo muy lejos de ser así. En las últimas horas se supo que el portero Thibaut Courtois abandonó la selección a menos de un día del partido ante Estonia por las clasificatorias para la Euro.

La noticia fue uno de los grandes temas en Europa, por lo que el nuevo DT tuvo que abordarlo en conferencia de prensa, instancia en la que explicó que la molestia del arquero del Real Madrid se debía a que no fue elegido como el único capitán tras la lesión de Kevin De Bruyne: “Juntos decidimos que Romelu (Lukaku) sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido ante Austria de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido”, dijo el adiestrador.

El contraataque de Courtois

Lejos de acabar la polémica, creció todavía más. Esto porque Thibaut Courtois se molestó al escuchar las palabras de Domenico Tedesco, por lo que emitió un comunicado para desmentir a su propio entrenador: “Esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del seleccionador en la que ha hecho un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que mantuvimos tras el partido contra Austria”, comenzó diciendo el meta.

Luego, el jugador de 31 años mostró su molestia porque el DT hiciera público el diálogo que sostuvieron: “Es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado por ello, pero quiero dejar claro que las apreciaciones del entrenador no se ajustan a la realidad. En esa conversación le pedí, no un beneficio directo, explicaciones y decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general. Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Lamentablemente no conseguí mi propósito”.