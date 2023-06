“No dormí bien cuando supe que sería titular”: la emoción de Marcelo Barticciotto por el debut goleador de su hijo en la Roja

Bruno Barticciotto vive horas especiales. El atacante de Palestino es titular en el amistoso entre Chile y República Dominicana. El debut del delantero emociona a su padre, Marcelo Barticciotto. El ídolo de Colo Colo no ocultaba el nerviosismo por el primer partido de su hijo con la Roja. “Anoche, cuando me enteré que iba a jugar, no dormí bien. Solo quiero que empiece el partido y termine rápido, porque no lo disfruto, me pasa en sus debuts, en Católica y Palestino, disfruto cuando se acaba y le fue bien”, declaraba el exjugador en conversación con El Gráfico Chile.

El otrora futbolista observa desde la tribuna el actuar de su progenitor. De hecho, durante la entonación de los himnos, fue captado grabando el momento y visiblemente emocionado. “Es difícil describir en palabras lo que uno siente. Él es más tranquilo que yo. Incluso más maduro. Está tranquilo y contento”, aseguraba el extécnico del Cacique.

“Se está jugando un puesto en algo importante. Existió un colador grande, Bruno se ha quedado en las nóminas. Debe demostrar en los minutos que les toque. Lo mínimo que debe hacer es correrlas todas, después jugará bien, mal o regular”, sumaba el exHurácan.

Debut goleador

El primer partido de Bruno Barticciotto en la Selección fue positivo. El delantero participó de los tres goles de Ben Brereton, anotó el cuarto, vía penal, y el quinto de la Roja, ante República Dominicana. En el primero aportó con la recuperación, en el segundo fue a presionar al guardameta y en el tercero asistió.

En el cierre del primer tiempo, Juan Delgado recibió infracción en el área y el juez cobró la pena máxima. Tras el pitazo, Barticciotto le pidió el balón a Arturo Vidal, el pateador designado, y el volante accedió. Su definición fue de borde interno, a la derecha del portero que se lanzaba para el otro sector.

Luego, culminó una gran acción colectiva con una definición en el ángulo. Alexis Sánchez, quien ingresó en el complemento, se juntó con Guillermo Soto, que centró al área. Tras la pantalla de Diego Valdés, arremetió Barticciotto con un derechazo.