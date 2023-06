Campeón del mundo con Argentina es imputado por una supuesta violación

Gonzalo Montiel le responde a la justicia de Argentina. El futbolista fue imputado por una supuesta violación en una fiesta ofrecida en su casa hace cuatro años. De acuerdo al relato de la denunciante, identificada con las iniciales C. V. B, el hecho ocurrió el 1 de enero de 2019, en el cumpleaños del lateral. En marzo pasado, la mujer ofreció su primera declaración y contó que en el evento la hicieron consumir una sustancia que la llevó a perder el conocimiento, señalando que tras eso fue violada. En su testimonio asegura que no sabe quien fue la persona que le ofreció el vaso, debido a que solo conocía a Montiel en el lugar.

Este jueves, el defensor del Sevilla se presentó ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada N°3 de La Matanza, a cargo del fiscal Luis Brogna. El seleccionado argentino ofreció su declaración y rechazó las acusaciones. Tras ello, el jugador quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

De acuerdo a un documento expuesto por el diario transandino Clarín, el formado en River Plate declaró que: “Yo había conocido a C. V. B. hacía unos meses atrás, y tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, allí tuvimos relaciones sexuales consentidas”. Además, indica que en la fiesta ofrecida estaban sus “amigos íntimos y otras personas del barrio que no conocía”.

Montiel, en un entrenamiento de la Albiceleste. Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

El futbolista afirma que él abandonó la casa a las 6 de la mañana para llevar a uno de sus conocidos hasta su casa y que volvió a las 8, donde se enteró de la situación que se acusa: “Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. V. B. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería”, dice.

“Me dijeron que Alexis (un desconocido, según Montiel) se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa”, suma el defensa. La causa se titula “Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal”, sin embargo, para la investigación se trata de un individuo no identificado. Hermida Leyenda, abogada de la denunciante, le aseguró al mencionado periódico que el supuesto Alexis no existiría.

Amenazas de la familia

De acuerdo a lo dicho por la jurista, la víctima tardó en hablar debido a que entró a terapia tras el suceso, en la que tuvo recaídas. También afirma que la familia de Gonzalo Montiel la habría amenazado para que guarde silencio. En su testimonio, la denunciante afirma que la hermana, que es policía, del jugador le dijo que: “No te metas con mi hermano, no lo nombres, vos tuviste la culpa”.

Luego prosiguió a través de mensajes. “(Me dice) Te voy a lastimar si identificas a Gonzalo en el abuso. Ella decía ‘son otros, ¿entiendes?’”, sostiene la joven. A esto, agrega que luego recibió mensajes de la madre del marcador de punta. “(Montiel) Me deja de contestar cuando le pido explicaciones y me llega un WhatsApp de una mujer que decía: ´Soy Marisa, la mamá de Gonzi´. Ella me dice: ´Te violaron mamita, ponete (sic) óvulos’”, manifiesta. En el relato, la mujer se pregunta por qué no la llevaron al hospital ese mismo día.