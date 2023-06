Cristian Palacios aborda su posible salida de la U

Si la situación de Cristian Palacios en la U no es insólita, pega en el palo. El atacante uruguayo es el goleador del equipo, con cinco tantos, pero no es estelar en la oncena de Mauricio Pellegrino y se dice que en este mercado de pases podría dejar el Centro Deportivo Azul.

Sin embargo, el jugador descarta de plano que quiera abandonar al equipo de la Casa de Bello y asegura que no le interesa lo que algunos panelistas radiales dicen en sus programas. “Tengo contrato, así que estoy tranquilo. No puedo estar entrenando y pensando en que me voy a ir y debo decir que hay muchas cosas que se hablan que no son ciertas. Uno tiene que enfocarse en lo que tiene que hacer en el día a día y después se verá que es lo que va a pasar, pero no puedo estar pendiente a lo que digan afuera”, declara.

Luego añade que “uno trata de estar tranquilo y enfocado en la U, tratar de mejorar cada día y aportar para el equipo. Después lo que se hable afuera no tendría por qué afectarme, yo estoy enfocado en la U”.

Por lo mismo, el artillero cuenta que está trabajando para darle vuelta la mano a Pellegrino y quedarse con la camiseta de titular en el segundo semestre. “Tengo plena confianza en mí y sé lo que puedo dar. Hay momento donde salen las cosas y otros donde no sale ninguna, pero uno siempre trata de trabajar y estar al cien para el entrenador. Sé que este semestre hemos ido rotando y uno trata de estar de la mejor manera cuando te toque jugar”, detalla.

Acto seguido, Palacios se refiere a la situación de su compañero Leandro Fernández, el cual está tomando un medicamento para tratar la neumonía que está en la lista negra de la Comisión de Dopaje, pero que fue informado por el club. “Están los doctores, todos arriba de él, viendo lo que necesite, el grupo está con él apoyándolo. Nosotros esperamos que se recupere de la mejor manera y esté cuanto antes con nosotros, lo necesitamos”, asevera.

Es que lo que se le viene a los estudiantiles no es menor. El próximo miércoles jugará con O’Higgins el partido que clasificara a uno de los dos para la próxima instancia de la Copa Chile y el amistoso que jugaron con Magallanes no dejó una buena impresión en el CDA.

“Nos estamos preparando de la mejor manera, tratar de llegar para el partido con O’Higgins y los amistosos sirven para corregir errores. Nos sirven mucho para mejorar y tratar de preparar bien este partido que es el importante”, expresa Palacios. Y sin pausa concluye: “El partido contra Magallanes nos sirvió para ver los errores que hemos cometido. Nos enfrentamos a un rival que jugó bien, lo sabemos y trataremos de mejorar en la semana para no cometer los mismos errores en estos amistosos”.