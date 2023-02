La nueva redención de Cristian Palacios, el goleador de la U que le da aire a Mauricio Pellegrino

Universidad de Chile volvió a los festejos y tuvo una figura excluyente: Cristian Palacios. El Chorri marcó dos anotaciones en la victoria sobre Magallanes, por 2-1. “Estuve efectivo, es lo que trabajo durante la semana. Esa es la idea, ayudar al equipo y qué mejor que con goles”, aseguró el artillero uruguayo al finalizar el partido.

El ariete vive uno de sus mejores momentos en el cuadro laico y pareciera estar cada vez más consolidado. Con un nuevo doblete despejó aún más las dudas en torno a su figura y se instaló como alguien trascendental en la escuadra de Mauricio Pellegrino. Atrás quedaron las críticas y cuestionamientos al aporte del delantero que llegó proveniente de Unión Española con el cartel de goleador.

Pero su presente, una vez más, no coincide con su el que vivía hace unas semanas. En principio, el entrenador argentino no tenía plena confianza en Palacios. Sin ir más lejos, el atacante arrancó el Campeonato Nacional como suplente. El 23 de enero, la U cayó ante Huachipato por 3-1. ¿El centrodelantero titular?, Nicolás Guerra, que fue la punta de lanza del elenco universitario.

Media hora le bastaron para ganarse la confianza de Pellegrino, quien lo incluyó como titular en la próxima jornada. Ante Unión Española fue clave, pues anotó el único tanto del encuentro ante su exequipo y le otorgó las primeras tres unidades a los azules. La victoria era imperante para un elenco que viene de años peleando el descenso y ya sumaba su primera derrota.

Después vendría la caída con Palestino y la posterior victoria sobre la Academia. Ahí, Palacios fue la figura, pero no solo por sus goles sino que también por el desgaste físico y su capacidad asociativa, algo que fue expreso pedido del estratega transandino. El delantero marcó dos dianas y se ubicó en la segunda posición de la tabla de goleadores, solo por detrás de Misael Davila (4). Además, alcanzó las 15 anotaciones en 32 encuentros con la camiseta del Chuncho.

Cristian Palacios y Leandro Fernández celebrando el primer tanto azul. Foto: AGENCIAUNO.

La lucha de Palacios

Su historia de redención es conocida. Son sabidos los malos momentos que ha vivido Palacios desde que llegó a la U hace poco más de un año. El ariete no lo pasó bien en sus primeros meses y pasó de ser un fijo en el once a tener un rol secundario en la ofensiva. Fue relegado a la banca, derechamente. El 6 de marzo falló dos penales (uno tras la repetición del otro) en la derrota ante Colo Colo. Ahí comenzó la debacle. No obstante, el punto más bajo lo vivió el pasado 31 de julio tras errar nuevamente desde la pena máxima en un Superclásico. De ahí, Diego López lo condenó a la suplencia.

El Chorri fue borrado de los planos estelares y solo disputó escasos minutos en partidos puntuales. Incluso, fue expulsado ante Unión La Calera y recibió tres fechas de suspensión. Esto acrecentó su situación y mala relación con la parcialidad azul. Sin embargo, el regreso de Sebastián Miranda a la banca significó un nuevo aire para el plantel y específicamente para él, que recobró protagonismo. En los cuartos de final de la Copa Chile, Palacios marcó un tanto en la ida y dos en la vuelta, lo que le trajo de vuelta la confianza.

Con el cierre año y el inicio de una nueva temporada, el elenco azul debía enfrentar la llegada de un nuevo estratega. Pellegrino poco a poco ha ido encontrando el equipo estelar de la U. La llegada de refuerzos y la aparición de juveniles ha sido trascendental. Palacios ha sido clave y con tres dianas en cuatro encuentros se consolidó como el centrodelantero en el esquema del argentino. “Contento por el triunfo, aunque sufrimos más de la cuenta”, señaló hace un par de días el artillero, que bien conoce tanto de sufrimiento como de vencer.