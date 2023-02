Fichajes sobre la hora y negociaciones caídas: los movimientos que marcaron el cierre del libro de pases del Torneo Nacional

Se cerró el libro de pases. Durante la noche de este miércoles, se realizaron los últimos movimientos por parte de los clubes de Primera División, que a contrarreloj aseguraban los fichajes que consideraban pertinentes. Universidad Católica, Unión La Calera, Ñublense, Colo Colo y Magallanes confirmaron refuerzos sobre la hora.

En el caso de la UC, el arribo de un volante era algo que se venía barajando desde el cierre del torneo pasado. Las salidas de Yamil Asad, Fabián Orellana, Felipe Gutiérrez y Luciano Aued dejaron a la escuadra de Ariel Holan con pocas alternativas en la zona media. Solo quedaron con Ignacio Saavedra, César Pinares, más los juveniles Bryan González y Sebastián Espinoza como mediocampistas.

De esta manera, a solo instantes de la finalización del período de mercado, los cruzados oficializaron la llegada de Brayan Rovira. El colombiano llega a Las Condes en condición de préstamo, por un año. Su pase pertenece a Atlético Nacional, donde no era considerado por el cuerpo técnico. Durante el 2022 también partió en cesión, en ese entonces a Deportes Tolima.

Brayan Rovira, el volante colombiano que refuerza a la UC. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Pero en San Carlos de Apoquindo no solo confirmaron entradas. Raimundo Rebolledo parte desde los cruzados a Ñublense. Catuto no era tomado en cuenta por el DT, debido a que cuenta con Mauricio Isla y Byron Nieto en aquel sector de la cancha. Es la segunda salida del marcador de punta, que en 2017 militó en Curicó Unido. Los dirigidos por Jaime García, además, sumaron a Nicolás Zalazar, defensor central argentino proveniente de Defensa y Justicia. Se trata de un préstamo por una temporada.

Por otra parte, el cuadro cementero se llevó al canterano de Audax Italiano Nicolás Aedo. El novel jugador no era considerado por el cuerpo técnico de Manuel Fernández y en el elenco de la región de Valparaíso buscará ganar continuidad. Con su carta, Gerardo Ameli suma otro nombre que suma minutos Sub 21.

Mientras que en Magallanes buscan darle la vuelta a su negativo inicio de competencia. Este miércoles confirmaron el fichaje del experimentado Cristóbal Jorquera, quien seguirá jugando en Primera División, luego de haber descendido con Deportes La Serena.

Dos nombres en Colo Colo

“No me cabe duda de que se superaron las expectativas de lo que queríamos. Todos los jugadores que han llegado han sido visados por nuestro entrenador, todos han sido analizados por la gerencia deportiva, por nuestros scoutings, y hemos elegido lo mejor dentro de las posibilidades que teníamos”. Con esas palabras, Daniel Morón celebraba el cierre del mercado en Colo Colo.

Durante el último día disponible para inscribir, el Cacique anunció a Matías de los Santos. El zaguero que llega desde Juárez de México. Días antes habían confirmado a Darío Lezcano, el ansiado centrodelantero que requería Gustavo Quinteros para reemplazar a Juan Martín Lucero.

Alfredo Stöhwing y Daniel Morón junto al uruguayo Matías de los Santos. Foto: Colo Colo.

En su presentación, el central charrúa expuso sus altas aspiraciones con el club de Pedrero. “Es un gran paso venir a una institución como Colo Colo, es el equipo más grande en Chile. Me siento feliz, ya conocí a los compañeros, me trataron de la mejor manera. Las expectativas son muy grandes, la Copa Libertadores, la liga, todo lo que se juegue, Colo Colo siempre tiene la responsabilidad de ganar absolutamente todo”, declara.

Movimientos infructuosos

La U también tiene mucho que decir. Caído el fichaje de Felipe Gutiérrez, quien partió a Arabia Saudita, sus esfuerzos se centraban en la salida de Marcelo Cañete. Algo que aún no logran concretar. Es un hecho que el argentino saldrá del CDA, pero ya no podrá ser a otro club nacional. Las opciones en Azul Azul se reducen a buscarle un equipo extranjero o rescindirle contrato.

De momento, el ex Cobresal rechazó las ofertas de Deportes Temuco y Central Córdoba. Es un hecho que el formado en Boca Juniors no sigue en Universidad de Chile, pero, por ahora, su vínculo con los laicos sigue existiendo.

Unión Española, que suma tan solo un punto de nueve posibles, intentó remecer la competencia local repatriando a Ángelo Araos. La negociación existió y se extendió casi hasta el cierre del libro de pases, pero no llegó a buen puerto. El equipo de Ronald Fuentes consideraba pertinente sumar un jugador que aporte en la ofensiva. Pero el antofagastino resulta una carta compleja, debido a su tasación en el mercado mexicano.

El formado en Deportes Antofagasta, de todas formas, no es considerado en Necaxa y su salida de los rayos es posible. Claro que, de momento, un eventual retorno al fútbol local está descartado.