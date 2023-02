Quién es Brayan Rovira, el colombiano que ganó la Libertadores y está a detalles de reforzar a la UC

Universidad Católica quiere dejar atrás la derrota sufrida ante Coquimbo Unido en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023. En aquel encuentro, uno de los puntos bajos fue la mitad del terreno. Ante esto, desde San Carlos empiezan a buscar alternativas para reforzar la zona del medio terreno cruzado. La primera opción es hoy Brayan Rovira, jugador de Deportes Tolima, que en la pasada temporada se convirtió en uno de los pilares de la escuadra de Ibagué. Actuaciones, cifras y resultados que llaman la atención en la precordillera.

El colombiano de 26 años tiene lazos con Chile, de manera indirecta. Primordialmente, ya que compartió camarín, por más de una temporada, con el chileno Rodrigo Ureña, en Tolima. En esa línea, pero un poco más distante, también estuvo bajo las órdenes técnicas del ex seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda. En compañía de este último, Rovira registra uno de los trofeos más importantes de su carrera: la Copa Libertadores. El trofeo lo consiguió en el 2016 vistiendo la camiseta de Atléetico Nacional, su casa formadora y primer club profesional. Además en su estadía con los Verdes contribuyó con la obtención de una Primera A, Superliga y Copa Colombia. Eventualmente fichó por Deportes Tolima donde consiguió su más reciente palmarés, la Superliga 2022 ante Cali.

En 2022, fue un jugador que se adueñó del mediocampo de Los Pijaos, siendo una pieza clave en el esquema de su actual estratega, Hernán Torres Oliveiro. Los números corroboran lo expuesto. En la pasada temporada, registra en todas las competencias - Primera , Libertadores y Copa Colombia- una presencia de 48 partidos, convirtiendo dos goles y cuatro asistencias. Los medios locales de Colombia no la dan como un gran anotador, pero si como un hombre de marca y recuperación.

La opción del colombiano toma fuerza en la UC. Hace un tiempo que el DT argentino advirtió que en la mitad de la cancha existen pocas variantes, aunque ya se sumó Bryan González luego de disputar el Sudamericano Sub 20 con La Roja. No obstante, Holan no desea correr riesgos ante la disputa de tres torneos, y espera que sobre la hora se sume una nueva incorporación a su plantel.

Por otro lado, el adiestrador de San Carlos busca adquirir experiencia, elemento que puede complementar Rovira. Si bien el mediocampista solo cuenta por pasos en la liga de Colombia, tiene una basta carrera en copas internacionales. El solo hecho de contar con una Libertadores ya aumentan sus chances. Entre los clubes que vistió Brayan Rovira, este cuenta por estadías en Atlético Nacional, Envigado FC, Atlético Bucaramanga y, su escuadra actual, Deportes Tolima.

Los Cruzados deberán apurar las gestiones. Según estipulan las Bases del Torneo Nacional de Primera División 2023, y puntualmente el Artículo 13°, este declara que el plazo fatal para presentar una solicitud de habilitación de jugadores vence a las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la fecha cuatro. Es decir, que el libro de pases se cierra este miércoles 8 de febrero. Aquello, dado que el jueves que se dará inicio a la cuarta jornada mediante el partido entre Audax Italiano y Unión Española.