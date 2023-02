La U tiene su peor inicio de temporada en seis años

Clausura 2017 3 A. G. Hoyos 0-2 vs Iquique, 1-0 vs Temuco, 1-2 vs Huachipato

Transición 2017 6 A. G. Hoyos 1-0 vs Curicó, 2-1 vs Temuco, 0-2 vs San Luis

Nacional 2018 6 A. G. Hoyos 1-2 vs Unión, 2-1 vs Iquique, 3-0 vs San Luis

Nacional 2019 4 F. Kudelka 1-1 vs Cobresal, 0-1 vs O’Higgins, 3-0 vs Huachipato

Nacional 2020 6 H. Caputto 1-2 vs Huachipato, 5-1 vs Curicó, 3-0 vs La Calera

Nacional 2021 5 R. Dudamel 1-1 vs Huachipato, 0-0 vs La Serena, 2-1 vs Unión

Nacional 2022 6 S. Escobar 4-2 vs La Calera, 2-1 vs Antofagasta, 2-3 vs Ñublense