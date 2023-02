La tibieza le cuesta caro a la U de Pellegrino: Palestino gana bien y hace reflotar las dudas azules

Universidad de Chile reflota sus dudas, esas que son un tormento desde hace años. Todavía cuesta encontrar un concepto que defina qué es lo que quiere Mauricio Pellegrino con su elenco. ¿Aspira a controlar los partidos o le acomoda ceder la iniciativa y jugar de contra? ¿Prefiere el juego directo más que la posesión? Lo cierto es que Palestino ganó con justicia 2-0, en La Cisterna, y le propina su segunda derrota a la U, en tres jornadas.

Tras la eliminación de la Roja en el Sudamericano Sub 20, la curiosidad estaba en saber si Lucas Assadi y Darío Osorio iban a tener actividad o no. Considerando que no hicieron la pretemporada con el resto de sus compañeros, el DT argentino los llevó a la banca e ingresaron en la segunda parte. Mantuvo el dibujo que utilizó en los dos juegos anteriores, con la inclusión de Gallegos por Mateos.

El Palestino de Vitamina Sánchez es un cuadro interesante, que tiene una propuesta ofensiva. Sin embargo, entró a la cancha solo con empates y con un déficit de efectividad que inquieta. Además, se fue Vicente Fernández, quien firmó en Talleres de Córdoba.

Árabes y laicos entregaron un primer tiempo de pocas emociones. Quedaron en deuda. Los acercamientos de la U al área local se daba por dos factores centrales: los pelotazos largos y alguna falla de la defensa rival (principalmente de Suárez). Así sucedió en los 16 minutos, cuando el golero Rigamonti le atajó un mano a mano al Chorri Palacios, en una acción que nació desde una salida directa desde campo propio.

Mientras tanto, Leandro Fernández se estacionaba en la izquierda, apoyando el trabajo en la banda y centrándose cuando tenía espacio para atacar. Si bien el ex Independiente puede hacer ese trabajo, esa no es la posición en la cual puede explotar lo mejor de su repertorio. Palestino buscó por las bandas, sobre todo por la zurda, sin terminar eficazmente las jugadas. En ese sentido, Maxi Salas no aprovecha todas las que tiene por encuentro. En los 9′ tuvo una clara, pero falló de cara a Cristóbal Campos.

Como está descrito, el elenco azul privilegió el ataque directo y le entregó la tenencia de la pelota a Palestino. Esta cesión de protagonismo se notó con elocuencia en el segundo tiempo. Los árabes terminaron mejor el lapso inicial y aquello se mantuvo en la continuidad del duelo. Tuvieron opciones para quebrar el cero.

En los 51′, Salas desvía. Luego, en los 57′, elevó Misael Dávila. Pero la más clara sucedió en los 60′, otra vez en el pie izquierdo de Maxi Salas, quien estrelló un potente remate al travesaño. Los árabes hacían méritos para abrir la cuenta. Hasta que dieron con el arco. En los 69′, Dávila hace el 1-0, gracias a un grosero error del meta Campos, quien da un rebote en el área chica.

Obligado por el resultado, Pellegrino hizo cambios más ofensivos y en la recta final del juego dispuso de cuatro atacantes: Osorio y Assadi por afuera, más Fernández y Guerra por el centro. Claro, más por necesidad que por convicción. Este afán más vertical, en la teoría, tampoco le aportó un plus a una U sin ideas. En el epílogo, Rigamonti se jugó el pellejo y le tapó un tiro a Nico Guerra.

En el sexto minuto añadido, una notable acción personal de Bruno Barticciotto puso el 2-0 para los baisanos, premio porque hicieron un mejor partido y tuvieron una idea clara. En la otra vereda, se viene una semana de dudas, lo que sucede cada vez que la U pierde, de un tiempo a esta parte. Ahora que tiene a las joyas de la cantera, ¿Pellegrino va a cambiar su estrategia? ¿El 4-3-3 es inflexible? Ante Magallanes, se viene otra prueba.

Ficha del partido

Palestino 2: C. Rigamonti; B. Véjar, J. Bizama, C. Suárez, D. Zúñiga; F. Cornejo (57′, A. Martínez), A. Farías (68′, N. Meza), M. Dávila; B. Barticciotto, M. Salas y J. Benítez (74′, B. Carrasco). DT: P. Sánchez.

U. de Chile 0: C. Campos; J. P. Gómez (72′, Y. Andía), M. Zaldivia, L. Casanova, J. Castro; I. Poblete, E. Ojeda, F. Gallegos (72′, N. Guerra); R. Huerta (61′, D. Osorio), C. Palacios (61′, L. Assadi) y L. Fernández. DT: M. Pellegrino.

Goles: 1-0, 69′, Dávila, captura un rebote de Campos y anota; 2-0, 90′+6′, Barticciotto, define tras jugada personal.

Árbitro: F. González. Amonestó a Benítez, Farías y el DT Sánchez (P); Castro (U).

Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 1.822 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.