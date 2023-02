Nicolas Massú festeja el retorno al Grupo Mundial: “Es una emoción tremenda; me apasiona demasiado representar a Chile”

Festeja Christian Garin y festeja Chile. El ariqueño venció a Alexander Bublik por 6-4, 3-6 y 6-3, y llevó al equipo nacional de vuelta al Grupo Mundial tras cuatro años de ausencia.

No era un duelo fácil, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento de la primera raqueta chilena durante la jornada pasada, pues Garin cayó inapelablemente ante Skatov. Jarry emparejó la serie posteriormente. En tanto, en la mañana Alejandro Tabilo y Tomás Barrios adelantaron a la escuadra comandada por Nicolás Massú en el dobles. Toda la responsabilidad cayó en el nortino, que no decepcionó y se volvió a encontrar con su mejor juego.

En esa línea, el capitán del equipo chileno se refirió al resultado y al regreso al Grupo Mundial: “Es extraordinario. Es espectacular. El siempre siempre era volver a estar en el grupo de los 16 mejores del mundo y lo logramos. La otra vez fue afuera, jugando en Austria y hoy día en casa”.

“Estar dentro del grupo mundial es muy difícil, pero lo logramos. Es una emoción tremenda, se pelean todos los puntos”, complementó Massú.

El extenista valoró a los integrantes de la plantilla chilena y aseveró confiar en ellos plenamente: “Logramos sacar esto adelante. Tenemos un equipo espectacular, no solamente de jugadores sino que también de equipo multidisciplinario, cada uno haciendo su trabajo. Siempre les voy a tener confianza, a cada uno de ellos. Cada vez que entran a la cancha, yo pienso que van a ganar”.

Massú junto a Garin en el duelo ante Bublik.

Romance con Chile

Massú fue consultado por su conexión con el equipo chileno y aseveró que tiene la misma felicidad tanto liderando el equipo como jugando: “El romance siempre va a estar, hasta que pueda. Para mí, esto es una pasión enorme. Si hay algo que extraño de cuando jugaba y competía, es jugar la Copa Davis. Terminó una etapa y ahora encontré la misma felicidad que cuando jugaba y corría. Ahora estoy sentado ahí y jurgo los partidos con ellos. Hay algo que me apasiona demasiado, representar a Chile, querer ganar, querer luchas, darle una alegría a la gente”. Además, le entregó un mensaje de apoyo por los incendios que afectan a la zona centro sur del país: Quiero mandarle un mensaje a la ente que lo está pasando mal en el sur en este momento. Esto se lo dedicamos a ellos, aunque sea poquito”.

“A mí, representar a Chile, me da mucha fuerza, mucha. La primera vez que fui al Estadio Nacional a los 11 años, cuando vi a los chicos jugar, no entendía mucho, pero desde día me enamoré de lo que es representar a Chile, jugar por mi pais y hoy día voy a entregar lo mejor. Todavía me queda mucho”, sentenció en conversación con TVN.