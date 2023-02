Gabriel Suazo disfruta a cuenta de Messi: “Es un placer jugar contra el mejor jugador del mundo”

Gabriel Suazo da sus primeros pasos en Francia y poco a poco se hace un nombre dentro de la escuadra del Toulouse. El lateral debutó el fin de semana pasado con les Violets y a mitad de semana ingresó a la oncena estelar del técnico Philippe Montanier.

Hasta la presente jornada, el nacional solo sabía de victorias con su nueva escuadra. Sumaba dos de dos en el territorio europeo, con dispares actuaciones. En su estreno solo disputó dos minutos, mientras que en el segundo duelo tuvo un gran cometido y jugó durante todo el encuentro. No obstante, la alegría no sería eterna.

El Paris Saint-Germain se hizo fuerte en el Parque de los Príncipes y superó por 2-1 al Téfécé. El elenco parisino, que no contó con Kylian Mbappé ni Neymar, sucumbió ante Lionel Messi, quien lideró al equipo y los encaminó a una nueva victoria. El astro argentino fue el más activo del partido. Su retroceso fue clave para permitir las diagonales de los laterales Nuno Mendes y Achraf Hakimi, que marcó el empate transitorio.

El empate era una opción real, sobre todo teniendo en cuenta el trámite del primer tiempo. Un complicado, laborioso y ordenado Toulouse complicó al PSG. El repliegue incomodó a los locales, que solo pudieron empatar tras un golazo del defensor marroquí.

Messi destrabó el duelo en el complemento. El atacante marcó una anotación propia de él. Un recurso típico del jugador, que ha marcado incontables goles similares durante toda su carrera. La Pulga se ubicó en la media luna y recibió un pase raso desde la izquierda. Ahí, abrió su pie zurdo y remató en carrera al primer palo.

Messi marcó el tanto que le dio la victoria al PSG sobre el Toulouse. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Suazo se rinde ante Messi

Posterior al duelo, el chileno valoró su primer duelo con Messi en la otra vereda y aseguró que es un orgullo jugar en su contra: “Es la primera vez. La vez que me tocó enfrentar a Argentina, Leo no jugó, así que esta fue la primera vez que me tocó enfrentarlo. Para mí es un placer poder jugar con el mejor jugador del mundo en contra. Siempre ha sido un sueño, uno siempre lo ha visto por televisión y hoy me toca enfrentarlo”.

“Simplemente, son cosas lindas que te entrega el fútbol. Hay que aprovecharlas, disfrutarlas. Obviamente, dentro de la cancha uno siempre quiere ser más importante, mejor y que gane el equipo de uno, pero tener a Leo en frente siempre es un placer y un orgullo poder jugar contra él”, complementó en conversación con ESPN.

Finalmente, Suazo elogió la determinación del astro argentino: “Por algo es el mejor jugador del mundo y tiene esas características. Lamentablemente, por un gol de él no nos pudimos llevar el empate. Creo que nosotros creamos varias situaciones para poder, al menos, llevarnos un empate. Este tipo de jugadores te resuelve partidos de repente, con un toque, con un remate que ni siquiera te esperas. Así son estos jugadores que te sacan diferencia en detalles”.