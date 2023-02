Lionel Messi lidera la victoria de un diezmado PSG ante el Toulouse de Gabriel Suazo

El Paris Saint-Germain venció a un dificultoso Toulouse, que contó con Gabriel Suazo durante poco más de 20 minutos, y estiró a ocho puntos su diferencia con el Olympique de Marsella. El lateral nacional ingresó con el marcador en contra y poco pudo hacer ante las genialidades de Achraf Hakimi y Lionel Messi, que comandaron la victoria de los locales.

El elenco parisino intentó imponer sus términos desde el principio. El cuadro dirigido por Christophe Galtier se hizo con la posesión y desplegó su juego asociativo, pero no logró complicar mayormente a una ordenada zaga visitante.

Les Violets buscaron un notorio repliegue para evitar los embates, mientras que las transiciones rápidas, lograron complicar al local. Su disposición defensiva y sus veloces contragolpes fueron un embrollo durante toda la tarde. De hecho, fueron quienes dieron el primer golpe.

Branco van den Boomen, quien maneja la medular de les Violets, fue el encargado de servir un tiro libre al borde del área en el 20′. El neerlandés remató sobre el primer palo y batió al italiano de Gianluigi Donnarumma, marcando la apertura de la cuenta.

El PSG, que no contó con Kylian Mbappé y Neymar por lesión, no pudo ser punzante. La ausencia del galo fue notoria, pues no lograron ser determinantes en sus ataques. Los remates llegaban, pero no lograban hacer peligro en el arco de Maxime Dupé. Ahí, el astro argentino sería clave junto a los laterales Hakimi y Nuno Mendes.

Dos golazos, una victoria

La ventaja se mantendría durante 18 minutos. Faltaba poco para el cierre del tiempo reglamentario cuando llegó la paridad. Achraf Hakimi recibió cargado sobre la banda derecha. El lateral marroquí levantó la cabeza y encaró hacia el centro. Superó a un defensor y sacó un potente tiro al segundo palo del meta, que no pudo hacer nada a pesar del esfuerzo. Un verdadero golazo selló el empate.

El complemento siguió la misma tónica. El PSG, liderado por un activo Lionel Messi, buscó marcar la diferencia, mientras que el Toulouse intentó evitar los ataques de los parisinos. Sin embargo, esto no les duraría mucho.

En el 58′, el astro argentino destrabó el encuentro con una genialidad. En un gol típico en su carrera, la Pulga, que se ubicaba en la media luna, recibió un pase desde la izquierda. El zurdo abrió su pie y remató al primer toque, batiendo a Dupé. Dos golazos le daban la victoria a equipo de Galtier.

Philippe Montanier empezó a mover la pizarra y en el 71′ ingresó Gabriel Suazo. El nacional tuvo correctas intervenciones, pero poco pudo hacer por la banda izquierda de la visita. El PSG fue el que se replegó y cerró el encuentro con la victoria a su favor, alcanzando las 54 unidades y ubicándose en la cima de la Ligue 1. En tanto, el Toulouse se estancó en la doceava posición, con 29 puntos.