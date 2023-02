Vitinha, nuevo fichaje de Olympique de Marsella: “Estaré muy atento con lo que haga Alexis Sánchez, es un ejemplo para mí”

Vitinha posa con el presidente de Marsella, Pablo Longoria. El atacante portugués llenó de elogios a Alexis Sánchez en su presentación.

El nuevo delantero del cuadro de la Costa Azul fue presentado oficialmente a los medios. “Mi posición favorita es de 9… Si me ponen de apoyo con dos goleadores, no es algo que me guste”, planteó el portugués de 22 años. Sobre el chileno afirmó que “veré lo que me pueda dar en la cancha”.