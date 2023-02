Luciano Arriagada, la historia del juvenil de Colo Colo que se fue criticando a Quinteros y que hoy brilla en Brasil

A Luciano Arriagada le bastaron 180 segundos para abrazarse con sus nuevos compañeros. En el Athletico Paranaense de Brasil, el delantero chileno tuvo un debut soñado. De taquito, frente a la sorpresa de la afición, convirtió un golazo de taquito a los 64′, en la victoria de su elenco por 5-0 frente al Azuriz FC, válido por la sexta fecha del Campeonato Paranaense.

Los elogios para Arriagada vinieron de todos lados. “En el primer balón pudo marcar un gol precioso en su debut. Estaba en el lugar y momento adecuado”, señaló Pablo Turra, el estratega del chileno. “Luciano Arriagada llegó hace rato, entrenó, esperó su momento y me dio confianza para meterlo. Ahora es un hermoso problema. El grupo gana”, advirtió.

Arriagada, en tanto, no escondió su alegría. “Muy feliz por mi debut con esta hermosa camiseta. Siempre agradezco a Dios por cada oportunidad, a mis compañeros por su confianza, a mi familia que siempre están conmigo. Vamos por más Athletico”, señaló el jugador en sus redes sociales.

Lo cierto es que Luciano Arriagada parece estar aprovechando las oportunidades que le dan en Brasil. Esas mismas chances que acusa no haber recibido en Colo Colo, en el que no quiso renovar siendo aún juvenil. El seleccionado chileno no tuvo problemas en apuntar a Gustavo Quinteros, el DT del Cacique. Este último siempre prefirió a Christian Santos en desmedro del juvenil del Cacique. Y ahora, frente a la búsqueda del 9, luego de la partida de Juan Martín Lucero, la salida del atacante toma aún más fuerza.

Arriagada, a quien Martín Lasarte llevó a la Copa América de Brasil como seleccionado, intentó explicar la falta de oportunidades que acusa haber sufrido en el Cacique. “La verdad es que siempre he tratado de entrenarme al 100 por ciento. La relación con Quinteros tampoco es que sea muy cercana. Lo respeto como entrenador. No sabría decir por qué no me ha ocupado. He sido seleccionado. Estoy preparado y capacitado para jugar en Primera, que es lo que siempre he soñado”, dijo en una entrevista.

“Mi familia es colocolina, estoy desde los nueve años. Mi sueño era consolidarme. Es una pena partir así. No se dieron las oportunidades. Es un gran proyecto irme a la cuarta liga más competitiva del mundo. Ante las escasas posibilidades, opté por irme”, justificó al momento de tomar su decisión.

En ese plano, reconoció que la poca consideración le pasó la cuenta. “Para mí ha sido muy difícil. Si no hubiese tenido la fortaleza mental que tengo... Pasar de estar con grandes jugadores a ser pelotero es muy difícil. No me citaban, no me vestía”, detalla.

“Mi intención siempre fue renovar con Colo Colo. Mi papá me contó que Colo Colo quería renovar conmigo y yo le dije ‘sí, obvio’. Mi sueño era estar en el equipo, consolidarme, ser goleador y partir. Después apareció lo de Paranaense”, refuerza.

Hoy, en Brasil, Luciano Arriagada parece estar aprovechando las oportunidades que le están dando. Porque si bien apenas lleva un encuentro disputado en su nuevo club, el atacante ya avisó de entrada que no quiere dejar pasar la oportunidad de brillar para tomar un rol más protagónico.