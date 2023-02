La rabieta de Arturo Vidal al no ingresar en la victoria del Flamengo por el torneo estadual

Las últimas horas de Arturo Vidal han sido vertiginosas. En su nuevo rol como streamer, ha dejado algunas frases que han generado repercusiones. Una de ellas fue su eventual interés en retornar a Colo Colo en el caso de que el Cacique lo llamara para la Copa Libertadores. Por la noche, tenía partido. Eso sí, no jugó, lo que lo molestó.

El seleccionado chileno se mostró irritado en el banco del Flamengo, durante la victoria del Mengao por 1-0 sobre el Boavista, en el Maracaná, en duelo correspondiente al Campeonato Carioca, el certamen estadual en el que participan los clubes de Río de Janeiro.

Vidal fue captado por las imágenes de la transmisión de televisión lanzando sus botines al final del encuentro. Esta airada reacción se dio luego de que el entrenador del Fla, el portugués Vitor Pereira (ex Corinthians, reemplazante de Dorival Júnior), hiciera los últimos cambios del equipo a 10 minutos del final y no consideró la presencia del King en la última parte del cotejo.

“El descontento de uno u otro jugador es algo natural porque tenemos que tomar decisiones en función de lo que analizamos y de la idea que tenemos de los jugadores que más pueden ayudar al equipo en este momento. Tenemos que poner al equipo y al club por encima de todas las ambiciones personales”, dijo el técnico Vitor Pereira, en declaraciones recogidas por Globoesporte.

Durante el momento de la molestia de Vidal, Flamengo había hecho sus dos últimos cambios: Matheus França y Marinho entraron por De Arrascaeta y Pedro, respectivamente. Antes había entrado Erick Pulgar.

Medios brasileños añaden que los suplentes que no entraron volvieron del calentamiento a la banca. Fue entonces cuando Vidal se sentó y se ofuscó, tirando sus zapatos. Sus compañeros Thiago Maia, Filipe Luís y Everton Ribeiro estaban cerca y observaron la escena. Tras el silbato final, el ex Inter de Milán se fue directo al vestuario y no estuvo con el resto de la plantilla saludando al público. Eso sí, antes del encuentro, firmó autógrafos y posó para las fotos con los fanáticos.

El de este miércoles fue el último partido del Flamengo antes de viajar a Marruecos para participar del Mundial de Clubes. El equipo brasileño, representantes de la Conmebol en el certamen de la FIFA, entra directo a semifinales y espera por su rival. Eventualmente, se cruzará con el Real Madrid por el título.