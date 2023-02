Arturo Vidal abre su canal en Twitch con una bomba contra la U

Arturo Vidal se lanza de lleno a las plataformas digitales. A la usanza de otras figuras del fútbol mundial, el Rey abre un canal en Twtich y tarda poco en sumar cientos de seguidores para la primera emisión. La realiza vestido con la camiseta alternativa de la Selección. Se ve relajado y sin grandes pretensiones desde el punto de vista audiovisual. Lo suyo es estrechar los lazos con los millones de seguidores que tiene en el mundo.

En ese plano, el volante del Flamengo va respondiendo consultas de quienes seguían la transmisión. Las consultas iban desde los videos juegos como el FIFA y el Fortnite hasta situaciones vinculadas con el fútbol. Como en la cancha, el ex jugador del Barcelona y el Inter de Milán, no se escondió en ninguna. Fue en este contexto en que Vidal contestó con sinceridad. Sin filtro alguno, como prometió en la introducción de su nueva incursión.

La reacción más controvertida tuvo un destinatario definido: Universidad de Chile. “Puta que están malos los chunchos, no debería ser ni clásico”, lanzó inicialmente, sin empachos, aunque en medio de una sonora risa.. Luego, eso sí, relativizó la postura. “No, es broma. Saludos a todos”, complementó, seguramente con el afán de no herir susceptibilidades.

Defensa a Rueda

“¿Qué opinas de Rueda?”, fue una de las consultas que leyó Vidal al aire, en alusión al período en que el colombiano dirigió a la Roja, inicialmente con el propósito de clasificarla al Mundial de Qatar y de encabezar la búsqueda de la renovación del combinado nacional.

En ese momento, tal como en toda la gestión del colombiano al mando de la Roja, que terminó abruptamente por los magros resultados y por la escasa identidad que alcanzó con los hinchas, volvió a manifestarle su apoyo. “Extraordinaria persona, buen entrenador. Le faltó... No. Aquí en Chile no se merecían a alguien así. Los dirigentes, porque es una persona espectacular”, planteó.

Vidal fue más allá e incluso hipotetizó respecto de la suerte que pudo haber corrido la Roja si la gestión del caleño, quien llegaba avalado por un potente currículo a nivel de clubes y de selecciones continuaba. “Nos faltó tiempo. Seguramente, si seguíamos el proceso íbamos a ir al Mundial”, planteó. A Rueda le sucedió Martín Lasarte. Machete no fue capaz de enmendar el rumbo de la Selección y Chile, finalmente, no puso asistir al torneo que se disputó en el país asiático.