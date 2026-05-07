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    Lluvias dispares, cortes de luz y congestiones vehiculares marcaron jornada de precipitaciones en la zona central

    El sistema frontal dejó lluvias desiguales en la RM, fallas en el suministro eléctrico, que afectaron a más de 47 mil clientes, y daños acotados en infraestructura, mientras el sur concentró los episodios más complejos, especialmente en Los Lagos.

    Por 
    Carlos Montes
     
    Francisco Corvalán
    Foto: Aton

    El sistema frontal que este miércoles se desplegó desde el sur hacia la zona centro del país dejó un balance preliminar marcado por precipitaciones dispares en la Región Metropolitana, afectaciones acotadas en infraestructura y episodios de mayor complejidad en el sur, particularmente en la Región de Los Lagos. A lo largo de la jornada, autoridades reforzaron el monitoreo de puntos críticos y activaron planes preventivos, mientras se registraron cortes de suministro eléctrico que llegaron a bordear los 47 mil clientes a nivel nacional.

    En Santiago, las lluvias comenzaron a sentirse con mayor intensidad durante la tarde, aunque con acumulaciones heterogéneas. Mientras estaciones del sector oriente como Tobalaba registraron 18 mm, en Quinta Normal apenas se reportaron 0,9 mm. En zonas del poniente, en tanto, Melipilla alcanzó 23,1 mm, en línea con lo previsto por las autoridades, que anticipaban montos de entre 10 y 30 mm en esos sectores. En la costa, Valparaíso acumuló 22,2 mm.

    El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, advirtió desde el mediodía el inicio del evento, con precipitaciones en comunas como Melipilla, Alhué, María Pinto y Talagante, proyectando hasta 30 mm en el valle y 35 mm en la cordillera. A ello se sumaba una isoterma cero en torno a los 2.500 metros, condición que eleva el riesgo de remociones en masa en zonas precordilleranas. “Le pedimos a la gente mucho cuidado y también precaución”, señaló.

    Foto: Aton

    El componente de viento también se hizo presente, con ráfagas entre 40 y 50 km/h en la capital, lo que elevó el riesgo de interrupciones eléctricas. Durante la jornada, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles reportó un peak de 47.078 clientes sin suministro, cifra que luego descendió a poco más de 34 mil hacia las 15:00. Las regiones más afectadas fueron Valparaíso, O’Higgins y Ñuble. Ante este escenario, la autoridad instruyó a las empresas reforzar brigadas y recursos técnicos, mientras compañías como Enel y CGE activaron sus planes de contingencia.

    En paralelo, el foco en la capital estuvo puesto en la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana. El despliegue del Serviu permitió atender al menos 14 puntos de inundación y ocho pasos bajo nivel, con cuadrillas operativas en múltiples comunas, entre ellas Maipú, Santiago, Quilicura y Peñalolén. Pese a ello, se registraron episodios de congestión y acumulación de agua en ejes como José Arrieta y Avenida Ossa, además de visibilidad reducida en sectores del oriente.

    El Ministerio de Obras Públicas, en tanto, destacó la implementación del Plan de Invierno 2026, que contempla un presupuesto nacional de US$ 126 millones. El titular de la cartera, Martín Arrau, supervisó obras en el canal Santa Corina, en Pudahuel, uno de los puntos críticos que en años anteriores ha provocado desbordes y cortes en la Ruta 68. “Tenemos un completo plan nacional de invierno que se hace cargo de la prevención, alerta y atención de las contingencias”, sostuvo.

    Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora, Alicia Cebrián, subrayó que, en términos generales, hasta el cierre de esta edición no se habían registrado emergencias mayores en la zona centro, aunque insistió en las medidas de autocuidado. El organismo modificó durante la mañana la Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana, reforzando la vigilancia ante la evolución del sistema.

    La lluvia en regiones

    Distinto fue el escenario en el sur. En la comuna de San Juan de la Costa, en la Región de Los Lagos, se concentraron los principales impactos: seis viviendas resultaron con daños, se registraron desbordes de ríos y esteros, y se produjeron remociones en masa menores. Las afectaciones alcanzaron a sectores como Contaco, Maicolpué y Pucatrihue, mientras ocho estudiantes debieron permanecer albergados en su escuela en Bahía Mansa al no poder regresar a sus hogares. Además, cuatro personas resultaron aisladas en Liucura.

    Las lluvias también obligaron a suspender clases en toda la comuna y generaron cortes de ruta y desvíos. En Cochamó, en tanto, derrumbes afectaron la conectividad en la Ruta C-691. Equipos de emergencia, Bomberos y personal municipal se desplegaron en la zona para atender las contingencias.

    Santiago, 6 de mayo de 2026. Lluvia en Santiago durante el frente de mal tiempo que afecta la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En otras ciudades del sur, como Puerto Montt y Concepción, las afectaciones fueron menores y principalmente asociadas a anegamientos puntuales y caída de árboles. En Puerto Montt, el colapso de sumideros por acumulación de hojas provocó inundaciones acotadas, mientras en Concepción se reportaron cinco calles anegadas y algunos incidentes vehiculares. Autoridades locales destacaron el trabajo preventivo previo, que permitió contener daños de mayor magnitud.

    A nivel meteorológico, expertos advirtieron que este tipo de eventos responde a una tendencia de lluvias más concentradas en períodos breves, lo que incrementa el riesgo de anegamientos urbanos y crecidas rápidas en quebradas. La Dirección Meteorológica, además, emitió avisos por tormentas eléctricas en siete regiones, desde Coquimbo hasta Biobío, con posibilidades de granizo y rachas intensas de viento.

    En ese contexto, se adoptaron medidas preventivas adicionales, como el cierre del Paso Los Libertadores y la operación con velocidad reducida en varias líneas del Metro de Santiago. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia sectores cordilleranos, donde se esperaban condiciones más severas, incluyendo vientos que podrían alcanzar los 80 km/h.

    Hasta el cierre de esta edición, el monitoreo se mantenía activo en todo el país, con especial atención en la evolución de caudales, la estabilidad de laderas, las posibles interrupciones en el tránsito y la continuidad del suministro eléctrico.

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