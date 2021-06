La felicidad de Luciano Arriagada por el llamado a la Roja: “No me lo esperaba”

La presencia de Luciano Arriagada en el listado final de la Selección que afrontará la Copa América fue una de las grandes sorpresas que brindó Martín Lasarte. Incluso para el joven jugador de Colo Colo, quien terminó siendo una de las figuras en el triunfo albo sobre Deportes La Serena, donde volvió a ratificar su efectividad frente al arco rival. A los 19 años, el ariete tiene una posibilidad irrepetible. Compartirá con los mejores jugadores del momento y podrá mostrar su capacidad para postular a transformarse en el centrodelantero que el combinado nacional busca con ansias.

“No me lo esperaba”, reconoce el atacante en un video publicado por la cuenta oficial de Colo Colo. La incredulidad, en todo caso, ni se le acerca a la felicidad que muestra. “La verdad es que me tomó en un momento feliz de mi carrera, donde vengo de hacer dos goles por Colo Colo. Estoy feliz por la nominación. La verdad, no me la esperaba para nada”, admite el artillero, quien el domingo le anotó a La Serena.

“Seré una esponja”

Arriagada va a sumar vivencias que pueden resultar decisivas en el desarrollo de su carrera. “Sin dudas, es un sueño hecho realidad estar al lado de grandes jugadores, como los son los de la Generación Dorada. Solo estar ahí ya lo es. Voy a tratar de agarrar toda la experiencia que me transmitan. Ser como una esponja e ir absorbiendo todos los conceptos”, sostiene.

De paso, agradece las múltiples muestras de apoyo que ha recibido desde que se conoció que Lasarte lo había considerado. “A los hinchas, qué les puedo decir. Estoy muy agradecido de ellos. El apoyo siempre ha estado. Me lo manifiestan a través de las redes sociales o cuando me ven. Voy a dar todo de mí para que se sientan identificados conmigo y para dejar bien parado el nombre de Colo Colo”, sentencia.