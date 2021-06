La voz de la historia: Luciano Arriagada empieza a ganar la carrera por ser el ‘9’ de Colo Colo

Minuto 89′. Colo Colo derrotaba por la cuenta mínima a Deportes La Serena. Gustavo Quinteros decide realizar una modificación. En la orilla de la cancha se para Luciano Arriagada. La tableta electrónica que señala la sustitución muestra dos números: el 32 y el 18. Quien sale del campo de juego es Iván Morales, a quien le correspondió abrir el marcador, en los 78′, con un lanzamiento penal. Antes, el delantero había desperdiciado un par de chances claras. Arriagada entró iluminado. Como ante Coquimbo, el año pasado, o como frente a Huachipato, en la campaña actual. En apenas seis minutos, con derechazo ajustado que no le dejó opciones al meta papayero, Zacarías López, marcó el 2-0, el marcador con el que terminó el duelo. Efectividad total. Los albos no solo festejaban los tres puntos. Casi de inmediato se ponían a debatir. La pregunta es clara: ¿Quién debe ser el ‘9′ de Colo Colo?

El ejercicio se extiende a los delanteros que han brillado a lo largo de la historia del Cacique. “Me gustó el cabro chico. Tiene la estirpe de los cabros ganadores, que aprovechan los dos minutos que les dan como oportunidad, que no se amurran porque no los pusieron antes. Definió bien. Puede ser perfectamente el ‘9′ de Colo Colo. Van a decir que no hay que quemarlo y todo eso, pero me acuerdo de Caszley o de Juan Soto, el Niño Gol. Hay ejemplos de jugadores a los que no les pesa la camiseta. Como Manuel Neira, Ignacio Quinteros o Chamagol (Sebastián González)”, sostiene Leonardo Véliz, uno de los aleros del inolvidable Colo Colo 73, escuadra que llegó a la final de la Copa Libertadores.

Lucas Fasson e Iván Morales, de Colo Colo, en una de las tantas jugadas ofensivas desaprovechadas por el delantero del Cacique. (Foto: Agenciauno)

Leonel Herrera Silva, quien entró en la historia del club popular al cerrar la victoria sobre Olimpia el 5 de junio de 1991, el día en que los albos obtuvieron la Copa Libertadores de América, respalda la idea, aunque con matices. “Tengo muy buenas referencias de Arriagada. Me dicen que no es casualidad como definió ante Huachipato y ayer ante La Serena. Claramente, es una opción arriba. Hay que darle minutos. Todo pasa por ahí. Si no le das continuidad, el muchacho no se pone a tono. Es distinta la juvenil a la alta competencia. La confianza la ha ido ganando. Ojalá tenga cada vez más minutos. Va a llegar el momento en que la titularidad sea una cuestión natural. Yo lo veo más cerca”, sostiene.

Eso sí, no le resta méritos a lo que ha realizado Morales. “Siento que Iván se ha seguido ganando su espacio y que incluso que Arriagada mantenga este nivel le hará bien, porque lo va a exigir. A Morales le ha tocado marcar en momentos complejos. No es fácil ejecutar penales en los momentos en que ha debido hacerlo. Y lo ha hecho bien”, sentencia.

Caszely los prefiere juntos

Carlos Caszely opta por no tomar partido y propone una opción distinta. “Para mí, pueden jugar juntos”, dice el Chino, uno de los mayores ídolos de la historia del Cacique. “Muchas veces un centrodelantero ha jugado por la derecha. Morales y Arriagada son atacantes de condiciones diferentes. Morales es de fuerza y Arrriagada tiene habilidad e inteligencia. Serían una buena dupla ofensiva”, apunta.

Lo que sí tiene claro El Rey del Metro Cuadrado es que ambos deben ser los protagonistas del ataque popular. “Por lo que hemos visto, Blandi no tiene ninguna posibilidad. Ya no estuvo. Y a Parraguez lo quieren vender. Entonces, hay que apostar por estos muchachos”, enfatiza.

En esa línea, Caszely apostaría, incluso, por no fichar una nueva opción para el puesto, como pretende Quinteros. “Colo Colo siempre ha sacado chicos y lo han hecho bastante bien, porque ya saben lo que significa jugar por el club. Yo no traería un refuerzo para esa plaza. No estoy en la interna, no sé lo que estará pensando Quinteros, pero yo no traería otro. Me la jugaría con los de casa”, afirma el máximo goleador histórico del equipo albo, con 208 anotaciones.

Fernando Vergara, quien se destacó en los albos en los noventa, coincide. “Los titulares tienen que ser Morales y Arriagada. Arriagada ha mostrado que tiene gol y acciones distintas, pero no es un centrodelantero de área. Le gusta más asociarse. Hay que mantener a los dos centrales del equipo contrario ocupados. Entonces, los pondría a ambos, con harto apoyo desde las bandas”, propone.