El legendario Dino Zoff anticipa el futuro Alexis y Vidal: “Conociendo a Inzaghi, Sánchez se queda en Inter”

La llegada de Simone Inzaghi a la banca de Inter de Milán abre una gran interrogante, sobre todo respecto de la permanencia de los dos chilenos en el campeón italiano. Una incertidumbre en la que Alexis Sánchez le lleva cierta ventaja a Arturo Vidal, tal como adelanta a El Deportivo el ex meta Dino Zoff, uno de los mentores del nuevo DT neroazurro.

“Tengo una relación muy buena con Inzaghino”, comienza diciendo el ex golero, el capitán más longevo en levantar la Copa del Mundo, tras la obtención del título con Italia, en España ’82.

Y es que el técnico de 79 años ha visto los grandes progresos del ex artillero del cuadro romano donde triunfó Salas: “Tuve la oportunidad de tenerlo en la Lazio y también lo convoqué a la selección italiana, cuando fui técnico de la Azzurra. Es una gran persona”.

Dino Zoff con los hermanos Inzaghi, Filippo y Simone, en la concentración de la selección italiana, donde el ex arquero dirigió entre 1998 y 2000.

Corta carrera como DT

Y es que Simone llegó casi por casualidad a ser entrenador en la Serie A italiana. Ya había tomado el interinato en el cuadro biancoceleste, al final de la temporada 2015-’16. Pero el elegido en la siguiente campaña no fue otro que Marcelo Bielsa, quien sólo duró dos días en el cargo.

Con la premura del nuevo torneo en ciernes y la confianza del dueño del club, Claudio Lotito, el ex delantero de Piacenza tomó en propiedad el cargo de entrenador del cuadro capitalino.

“Ha tenido cinco años muy buenos en la Lazio, incluso tiene el récord de partidos dirigidos en el club (249), en el cual me superó (212). Ahora llega a un Inter que ha ganado el campeonato, un salto importante para él. Se lo merece”, aclaró Zoff.

En cinco temporadas en el Olímpico nunca bajó del octavo puesto, con un presupuesto muy acotado, respecto a los equipos grandes de la península. Incluso logró tres títulos: una Copa Italia y dos versiones de la Supercopa de su país.

“Su dibujo táctico predilecto es el 3-5-2, pero depende mucho del rival que tenga en frente. Sus equipos tienen mucha intensidad, le gusta poner muchos hombres en el medio para tener una mejor posesión de balón. Sobre todo, es un técnico muy intenso, que disfruta mucho del juego”, agregó el ex campeón del mundo.

¿Y los chilenos?

La salida del entrenador Antonio Conte dejó muchos puntos suspensivos en la conformación de la próxima plantilla. Precisamente, las dificultades económicas para formar un equipo competitivo y la imposición de una rebaja de salarios a sus jugadores, llevaron al DT a tomar la decisión de marcharse.

Ese es el escenario que tomar Inzaghi en su primera temporada con los neroazzurri. Entre las decisiones más importantes, la continuidad de los dos chilenos del plantel: Alexis Sánchez y Arturo Vidal, dos de los sueldos más altos del plantel. Esa es la duda que trata de despejar Zoff, consultado al respecto.

“Conociendo a Inzaghi, Sánchez se queda en Inter, pero Vidal la tiene más difícil. El mediocampista no ha jugado tanto en la última temporada. Acá en Italia no se habla mucho de su continuidad. Seguramente, esa será una decisión que quedará para los directivos”, explicó el ex DT de Fiorentina y Juventus.

Asimismo, agregó que “veamos como viene el mercado para Inter. En el caso de Alexis, creo que puede dar mucho más al equipo, lo ha hecho muy bien cuando le han dado la oportunidad de jugar. Ha marcado goles importantes y ha tenido buenas actuaciones. Además, la próxima temporada se vienen muchos desafíos para Inter, entre ellos la Champions League”.