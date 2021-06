Azul Azul busca DT: Huevo Valencia asume de manera interina en la U

En Universidad de Chile trabajan a toda máquina. La salida de Rafael Dudamel por malos resultados, que se oficializó el sábado, luego del empate ante Palestino, puso al nuevo directorio de Azul Azul en la búsqueda inmediata de un técnico que asuma las riendas de un equipo que busca volver a ser protagonista. Ignacio Asenjo, el gerente general, ejecuta hoy el rol de gerente deportivo interino mientras los inversionistas definen a los reemplazantes de Goldberg y Vargas.

“Hoy quiero compartir cómo me voy, nos vamos en paz, tranquilos. Felices no, imaginábamos dando la vuelta olímpica a final de temporada por el trabajo, pues nos dimos por completo. Nos entregamos al máximo. Lo mismo le pedí a los futbolistas, no tengo duda de su entrega”, afirmó el DT llanero en su despedida del club.

Y mientra la concesionaria busca estratega, Esteban Valencia, quien trabaja en las inferiores de la institución, asumirá el primer equipo hasta nuevo aviso. El exvolante azul, quien ya había dirigido al primer equipo durante la salida de Guillermo Hoyos, tendrá su primer entrenamiento este miércoles en La Cisterna. Tras la igualdad frente a Palestino, los futbolistas tuvieron días libres pensando en que el próximo desafío será la Copa Chile.

En la U, en tanto, los nuevos inversionistas siguen mirando carpetas y analizando currículum. Los nombres de Gustavo Costas, Eduardo Domínguez, Pablo Marini y Francisco Meneghini ya han sido discutidos. Lo cierto es que en el club esperan cerrarlo durante los próximos días para dar el vamos a un proyecto que pretende levantar al club laico.