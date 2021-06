Tribunal desordena la Primera B: Lautaro no será desafiliado y Fernández Vial espera por el ascenso

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revirtió la desafiliación de Lautaro de Buin, que había decretado la Primera, aunque determinó la resta de seis puntos de lo que había sumado el Toqui en la última temporada de la Segunda División, en la que había conseguido el ascenso a Primera B. El dictamen mantiene en alerta a Fernández Vial, que escoltó al equipo de la zona sur de la región Metropolitana, a dos unidades de distancia. Eso si, la sentencia no alude a los penquistas por lo que aún quedan pasos para que los ferroviarios puedan dar por seguro el paso a la Primera B. Si la interpretación del directorio de la ANFP fuera en ese sentido, se deberá convocar a un Consejo de Presidentes para aceptar a los ferroviarios entre sus miembros.

“Se CONFIRMA la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de fecha 29 de abril de 2021, que sancionó al Club Deportes Lautaro de Buin S.A.D.P., con DECLARACION que se muta el contenido del reproche y la sanción aplicada, por la pérdida de seis (6) puntos de aquellos obtenidos por dicho Club, en el Campeonato Nacional de Segunda División Temporada 2020″, consigna la sentencia.

“En razón de lo anterior, déjese sin efecto la medida de suspensión de la participación del Club Lautaro de Buin S.A.D.P en los Campeonatos Temporada 2021, decretada por resolución de esta Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la A.N.F.P con fecha 15 de abril del 2021″, añade.

Tensa espera

En Lautaro de Buin esperan realizar un análisis más detenido del fallo para saber donde deberán competir en esta campaña. “En términos prácticos, se cambió la sanción. Es la resta de puntos por no expulsión. Es lo que estamos revisando. No puedo emitir una declaración. Las consecuencias no están descritas ahí. Si el fallo no dice expresamente donde va a quedar, no se puede decir donde va a quedar. La declaración trata de un cambio de sanción”, sostiene el abogado del Toqui, Alejandro Preuss.

En Fernández Vial reaccionaron con alegría, aunque también con cautela. “Hay que esperar. Esto ratifica lo que veníamos diciendo, que tenía asidero. Es bueno que el tribunal haya tomado los argumentos que mostramos y que implicaban la resta de puntos. Ahora vienen los conductos regulares, dependemos de la gerencia de Competiciones. La lógica es lo que pasó con Concepción y Vallenar. Esta es la última causa de la misma temporada”, argumenta el gerente de los ferroviarios, Felipe Sáez.

En la misma línea precisa la postura del club. “Estamos esperando lo que decida la ANFP. No tenemos nada que exigir. Hay que acatar el fallo de segunda instancia”, refuerza.