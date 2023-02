¿De vuelta en Sudamérica?: Vasco da Gama quiere llevarse a Charles Aránguiz

Charles Aránguiz vuelve a estar en el radar de Brasil. Esta vez del Vasco da Gama. El club de Río de Janeiro, donde hasta hace poco militara Carlos Palacios, busca contar con los servicios del volante nacional. De acuerdo a lo publicado por Globo Esporte, estarían esperando a que finalice su contrato con el Bayer Leverkusen para realizar un ofrecimiento formal, pero ya hay acercamientos con su representante.

El volante termina su vínculo con la escuadra de las aspirinas en julio. Luego de eso, podría negociar con cualquier institución como jugador libre. En Alemania, el director de club teutón, Simon Rolfes, ha descartado una salida anticipada del formado en Cobreloa. Sin embargo, en la temporada presente, el seleccionado nacional suma solo 491 minutos, ya que se ha visto aquejado por las lesiones. A diferencia de otras ocasiones, una extensión con el cuadro germano se ve lejana.

Para su retorno al Brasileirao tras temporadas en la Serie B, Vasco ha contratado a once futbolistas. Su objetivo es volverse a posicionar en los lugares de avanzada de la máxima competencia de Brasil. Charles Aránguiz sería uno de los grandes golpes al mercado que buscan dar. Además, es visto con buenos ojos porque conoce el fútbol de aquel país, debido a su paso por el Inter de Porto Alegre entre 2014 y 2015.

Charles Aránguiz, por el Inter de Porto Alegre, jugando contra Universidad de Chile en la Copa Libertadores de 2015. Foto: Javier Valdés Larrondo/AgenciaUno

Complicado presente

El curso 2022-23 ha sido irregular para el ex Universidad de Chile, sin embargo, en ocho años, suma más de 200 partidos con la camiseta del Bayer Leverkusen. El Príncipe ha llegado, incluso, a ser capitán en el equipo. Pero durante el último año las lesiones no han dejado que el jugador de la casaca 20 dispute los minutos que acostumbraba.

Antes de que los problemas físicos se volvieran una constante, Aránguiz había sido nombrado primer capitán de su escuadra. No obstante, fue el mismo quien terminó cediendo el brazalete. “Estaba orgulloso de llevar la jineta. Pero a lo largo de la temporada me di cuenta de que puedo ayudar mejor al equipo si me concentro por completo en mi desempeño en el campo”, señalaba en aquel momento el oriundo de Puente Alto.

Sus complicaciones lo han marginado de la Selección. Durante los primeros partidos de Eduardo Berizzo, el otrora Quilmes aparecía como titular. Pero al cierre de 2022 era el único futbolista de los históricos vigentes que ya no figuraba en el once del entrenador. No por una decisión técnica, sino que por sus lesiones. Su lugar en el once ha sido utilizado por Víctor Felipe Méndez y Marcelino Núñez. De tal forma que su presencia en el inicio de las Eliminatorias está condicionado a como sea su cierre de temporada.

En caso de tomar la oferta que prepara Vasco da Gama y retornar a Brasil, sería el regreso de Aránguiz a un país en el cosechó algunos de sus éxitos. Con la camiseta del Inter conquistó dos Campeonatos Gaúchos. Esos son sus últimos títulos a nivel de clubes, ya que en el Bayer Leverkusen, pese a tener buenas campañas en la Bundesliga y clasificarse, por ejemplo, a la Champions League, no ha podido sumar ningún trofeo.