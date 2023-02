Prensa brasileña barre con Arturo Vidal tras berrinche y piden excluirlo del Mundial de Clubes: “Sería una maleta con exceso de peso”

Arturo Vidal no la pasa bien en Brasil. Los días de celebración tras la obtención de la Copa Libertadores quedaron atrás. El Rey, relegado al banco de suplentes, explota ante la escasez de minutos en el arranque de la temporada. El volante fue captado por las cámaras de televisión lanzando sus botines al final del encuentro, producto de que no ingresó en el triunfo del Flamengo sobre Boavista, por 1-0.

La actitud del chileno da que hablar en Río de Janeiro. El medio UOL no solo se refirió al berrinche del ex Juventus, también hizo referencia a que el jugador le hizo un guiño a Colo Colo, en una transmisión de Twitch. “Luego de engañar a toda la nación rojinegra y a la directiva de Flamengo ofreciéndole jugar en el club por un salario millonario, el chileno Arturo Vidal se ofreció a Colo Colo”, inician diciendo.

“No satisfecho con el descontento causado por la multitud, protagonizó un espectáculo dantesco en el banquillo del Maracaná, cuando tiró las botas con enojo al darse cuenta de que no entraría al partido contra el Boavista”, agregan.

En el portal digital aseguran que, luego de la actitud mostrada, Arturo Vidal no debería viajar al Mundial de Clubes. “Quedó claro que no tiene nada que hacer en Marruecos. Es una maleta que solo traerá exceso de peso en equipaje de Flamengo”, sentencian.

Por otra parte, en Globo Esporte fueron más mesurados con la situación, pero no la dejaron pasar. “El chileno tiró las botas al banquillo, muy irritado al ver que no entraba al campo (...) Vidal se irritó cuando Vitor Pereira hizo las últimas sustituciones y vio que no entraba al campo. Las cámaras de BandSports lo captaron en plena furia en el banquillo. Cuando el árbitro dio por terminado el partido, el chileno se fue directo al vestuario y no participó del saludo de los jugadores a la afición. Normalmente, es uno de los deportistas que tira del grupo para agradecer a la afición”, escribieron.

En esa línea, también se refirieron a la polémica transmisión en streaming realizada por el otrora Inter de Milán. “Mientras estaba concentrado para el partido contra Boavista, Vidal abrió un vivo en las redes sociales y charló con los internautas. En un momento, el chileno se ofreció como voluntario para jugar en Colo Colo. El asunto no resonó bien en la red social del jugador, que poco después comenzó a recibir numerosos comentarios negativos en sus publicaciones. Algunos hinchas de Flamengo incluso pidieron que se fuera el volante”, dicen.

El diario Lance! también saltó al paso en el embrollo que involucra al volante. “A pesar de la victoria, quien se robó el show fue Arturo Vidal, que ni siquiera entró al campo. El jugador, que ya había estado envuelto en polémica antes del duelo, mostró su descontento al no entrar al campo. Así, el primer gran reto de Vítor Pereira está sobre la mesa”, plantean.

En este periódico se refieren al complicado momento futbolístico del seleccionado nacional, que no tiene la continuidad esperada en el club brasileño. “Vidal aún no ha conseguido recalar en el Flamengo de Vítor Pereira. De los siete partidos que disputó el 2023, el chileno solo entró al campo en dos de ellos, ninguno como titular. 26 minutos en total, números por debajo de las expectativas de la multitud”, relatan.

“Parece haber perdido espacio en la jerarquía de los centrocampistas del Flamengo. Con la salida de João Gomes, la vacante de segundo hombre quedó abierta, pero fue ocupada rápidamente por Gerson. El otro chileno de la plantilla, Erick Pulgar, también salió por delante de su compañero y ha recibido más oportunidades”, suman.