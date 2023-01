Balance 2022: el lento declive de los principales pilares de la Generación Dorada del fútbol chileno

Sin ambages, no fue un buen 2022 para los pilares de la Generación Dorada, ese grupo de jugadores que logró dos títulos de Copa América hace ya lejanos casi siete años. Un año calendario que no permitió buenos números para los grandes jugadores de esa Roja que hizo historia.

La inexorable edad de los futbolistas, además de diversas lesiones o simplemente las decisiones técnicas, dejaron un mediocre balance para Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Gary Medel. Entre los cinco, promediaron poco más del 48% de los minutos que disputaron sus respectivos equipos. Incluso, dos de ellos, Vidal y Sánchez, debieron cambiar de equipo para mejorar sus cifras.

Poco para Bravo

A sus 39 años, el otrora capitán de la Roja tiene una dura competencia en el Real Betis de España. El oriundo de Viluco solo participó en 20 de los 51 partidos del cuadro andaluz en este año, presencias que apenas le entregan el 34,3% de los minutos del elenco que disputó Europa League, Copa del Rey y LaLiga. Solo tuvo una lesión de cuidado. A finales de enero, sufrió una molestia muscular en una pantorrilla que lo tuvo cerca de seis partidos sin llegar siquiera a la convocatoria.

Su mayor logro fue la consecución de la Copa del Rey, donde fue clave en la definición por penales. Sin embargo, en el comienzo de la temporada 2022-23 fue inscrito solo a finales de agosto, a causa de los problemas de su club con el fairplay financiero, tras la extensión de su contrato. Pese a ello jugó cinco de los seis partidos del equipo en la versión en curso del torneo europeo, aunque solo ha disputado dos encuentros por el certamen local.

La regularidad de Medel

El más regular de los cinco jugadores fue Gary Medel. El Pitbull, a sus 35 años, encontró minutos y presencias en el Bologna de Italia, cuadro que extendió su vínculo con el jugador por una cuarta temporada, después de comprar su pase en 2019. Durante ese 2022, el nacido en Conchalí solo se perdió cinco partidos del cuadro emiliano. Como defensor central o como volante de contención, el jugador formado en Universidad Católica tiene más del 74% de los minutos del equipo italiano, tanto en la Serie A como en la Copa Italia.

En esta temporada 2022-23, el ex volante del Sevilla fue titular en 13 de los 15 partidos por la liga peninsular. En los dos duelos por la copa, Medel jugó los 90 minutos en el primero y no entró a la cancha en el segundo encuentro. En cuanto a las postergaciones por temas físicos, solo tuvo una corta ausencia por Covid-19, que lo tuvo fuera por diez días en enero de 2022 y lo hizo perderse solo un encuentro.

La suplencia de Vidal

A sus 35 años, el mediocampista nacional siempre se las ingenia para jugar. Sin embargo, su último semestre en Inter de Milán fue lamentable en cuanto a números. En la lista de partidos por la Serie A solo fue titular solamente una vez en 19 presencias y, encima, tuvo una lesión en un tobillo que lo dejó fuera por dos semanas. En la Copa Italia fue titular en dos de los cinco, aunque en los dos duelos de Champions ante Liverpool jugó la mayoría de los minutos.

Pese a que tenía la opción de jugar un año más en Lombardía, el de San Joaquín decidió marcharse a Flamengo de Brasil. En el gigante carioca logró un poco más de continuidad, pero tampoco ha podido consolidarse como titular indiscutido en un equipo plagado de figuras. Es cierto que ganó la Copa de Brasil y la Libertadores de este año. Sin embargo, el balance general entre las dos camisetas le otorga un pobre 37,5% de los minutos. Eso sí, pudo marcar dos conquistas y conseguir tres asistencias.

El renacer de Sánchez

El tocopillano cumplió 34 años el 19 de diciembre, pero demostró que físicamente está completamente apto para la alta competencia europea. Vivió una situación muy similar a la de su compatriota en el cuadro de Inter de Milán. En el final de la temporada 2021-’22, también sufrió las postergaciones del técnico italiano Simone Inzaghi, quien sólo lo puso como titular en cuatro de los 19 duelos de la recta final por el torneo de liga. A pesar de esa escasa participación, se las ingenió para anotar tres conquistas en ese período. Mejor le fue en Copa Italia, en la que fue titular en dos de cinco y en ambos marcó. En la Supercopa de Italia fue clave tras dar el título a los lombardos con una conquista sobre la hora.

Pero la secretaría técnica del equipo no quiso que se quedara en su última temporada. Llegó a Olympique de Marsella a inicios de agosto como la gran estrella del equipo. Sus números lo avalan: siete en goles en 17 partidos entre la Ligue 1 y la Champions League. En esos duelos, solamente en dos no fue titular. En cuanto a las lesiones, no registró ninguna en 2022.

En total, el tocopillano disputó 41 de 49, con 2.260 minutos de 4.470 posibles, cifras que le otorgan un rendimiento que apenas supera la mitad del ideal: 50,5%.

Los problemas de Aránguiz

El caso del mediocampista de Bayer Leverkusen es uno de los más notorios. Solo en este 2022, el jugador de 33 años ha sufrido tres lesiones de cuidado. La primera fue a finales de diciembre de 2021, la misma que lo tuvo casi un mes sin jugar, aunque solo tres partidos. En agosto volvió a adolecer de problemas físicos que lo tuvieron una semana sin jugar. Pero lo más grave ocurrió a finales de octubre, cuando fue diagnosticado por problemas en una pantorrilla que solo lo hará volver a jugar en 2023, según las informaciones provenientes de Alemania.

Con algunos interesados en el fútbol brasileño, el puentealtino no ha logrado fraguar los grandes números que logró en el cuadro del Rin, al cual llegó en agosto de 2015. En 2022, el ex Internacional de Porto Alegre tiene 30 presencias en 39 partidos posibles del cuadro germano en Bundesliga, Europa League, Champions League y Copa de Alemania. Pese a ello, tiene menos de la mitad de los minutos del equipo. Aunque no todo es malo, ya que suma tres goles y 4 asistencias.