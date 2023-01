Presidente Boric explica a Marcelo Ríos el gesto del pantalón y lo emplaza: “No es necesario inventar ni mentir para justificar legítimas discrepancias”

Gabriel Boric explica el gesto del pantalón que se ha transformado en viral en las últimas horas y que, ciertamente, ha generado una alta controversia en las redes sociales. En Instagram, una de esas plataformas, el que lo cuestiona es Marcelo Ríos. Y es al ex número 1 del tenis mundial, el único chileno que ha ocupado ese sitial, a quien el Mandatario le aclara la situación. Eso sí, sin dejar la posibilidad de reprocharle su posición.

Ríos había condenado fuertemente la acción, basándose en un video. “Mientras a mi me criticaron duramente por decir chupala a cuatro pelagatos, el presidente de nuestro país pasa casi desapercibido haciéndole este gesto obsceno a todos los chilenos. No creen que este personaje y su gesto deben ser aún más duramente criticado!? Las faltas de respeto tienen un límite”, planteó, a través de su cuenta verificada. Obviamente, como cada una de sus acciones, despertó controversia.

El mensaje de Ríos respecto de la acción de Boric.

Respuesta presidencial

Boric, utilizando el mismo medio, recogió la inquietud del Zurdo de Vitacura. De hecho, le aludió directamente, más allá de que la señal de responderle el posteo ya era una señal de su intención. “Marcelo, el gesto era a una persona para que se subiera el cierre del pantalón pq no se había dado cuenta que lo tenía abierto (me ha pasado y no es agradable)”, sostiene, textualmente, el Mandatario.

Luego, incluso, apunta algunos detalles más específicos de la situación. “Esto en el contexto de un recorrido en uno de los cerros que se quemaron en Valparaíso (Forestal alto) donde estuvimos coordinando todos los apoyos para la reconstrucción”, agrega.

La respuesta del Presidente Boric.

Finalmente, aborda directamente la posición política que ha manifestado Ríos en varias ocasiones, en directa oposición a su gestión en La Moneda. “No es necesario inventar ni mentir para justificar legítimas discrepancias. Saludos”, sentencia la máxima autoridad del país.