Las dos oportunidades en que Cristiano Ronaldo aseguró que jamás jugaría en Arabia y se retiraría “con dignidad”

Este viernes se oficializó la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr de Arabia Saudita. La llegada del luso a Medio Oriente está marcada por el alto salario que recibirá (200 millones de euros por temporada), la posibilidad de concretar un nuevo amistoso con Lionel Messi y así cerrar su histórica rivalidad, y su figura como embajador de la candidatura para organizar el Mundial de 2030 de Grecia, Egipto y los saudíes. Tal como se esperaba un fichaje bombástico, las reacciones no tardaron en llegar.

En esa línea, otra situación que se viralizó por las redes sociales fue una entrevista otorgada por el portugués donde aseguró que le gustaría terminar su carrera “con dignidad”, menospreciando el fútbol estadounidense, qatarí y árabe: “Todavía me quedan seis o siete años y quiero acabar mi carrera en lo más alto, con dignidad, en un gran club”, confesó en 2015 cuando aún era jugador del Real Madrid.

En conversación en The Jonathan Ross Show, Ronaldo señaló que no se veía jugando en Medio Oriente o en la MLS: “Esto no significa que piense que irse a Estados Unidos, Qatar o Dubái no esté bien, pero yo no me veo ahí”.

A esto se le complementó lo dicho por el luso en la controversial entrevista realizada por Piers Morgan. En diálogo con el británico, Ronaldo aseguró que no le importaba el dinero y que quería terminar su carrera en el más alto nivel, además de continuar con su selección. Lo más llamativo es que fue hace un poco más de un mes.

“Quieres seguir jugando en un alto nivel, quieres seguir jugando Champions League, quieres seguir rompiendo récords. Si solo fuera por dinero, estarías en Arabia ganando grandes cantidades, pero eso no es lo que te motiva. Quieres estar en la cima”, señaló Morgan. “Exactamente”, respondió rápidamente Ronaldo. “Aún creo que puedo marcar muchos goles y ayudar al equipo. Aún creo que aún soy bueno para ayudar a la selección”, complementó tajantemente el portugués.

Además, apuntó contra su excompañero Wayne Rooney, quien lo cuestionó por sus actitudes en el Manchester United: “No sé por qué me critica tan mal. Probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto”.

Impaciente por llegar a Arabia

Ronaldo firmó un contrato millonario con el Al-Nassr. El ariete, que estará ligado al club árabe hasta 2025, aseveró que está “impaciente por descubrir un nuevo campeonato de fútbol en un país diferente”.

“La visión del Al Nassr es muy inspiradora y estoy feliz por unirme a mis compañeros para que juntos podamos ayudar al equipo a obtener más éxitos”, añadió en sus redes sociales.

En tanto, el club aseguró que la incorporación de Ronaldo es una inspiración tanto para ellos como para la liga árabe y el país: “Se está escribiendo la historia. Este fichaje no solo va a inspirar a nuestro club para que consiga todavía más éxitos, sino que va a inspirar a nuestro campeonato, a nuestro país y a las futuras generaciones de chicos y chicas para que den lo mejor de sí mismos”.