Jürgen Klopp tras la muerte de Pelé: “Independientemente de lo que me digan en el futuro, fue el mejor”

La muerte de Pelé continúa golpeando en el mundo del fútbol. Aunque pasen los días, las figuras ligadas al deporte no quieren quedarse ajenas al fallecimiento del astro. El balompié criollo no fue menos y tanto jugadores activos como exfutbolistas se pronunciaron ante el hecho.

Elías Figueroa fue uno de los primeros en reaccionar. También fue seguido por Alexis Sánchez. Horas más tarde fue Carlos Caszely, quien también compartió con Pelé. El otrora ariete utilizó sus redes sociales para despedirse: “Un año complejo. Descansa en paz, O Rei, el mejor jugador de la historia”, señaló tras publicar una foto con el brasileño.

Posteriormente, en conversación con Radio Cooperativa, se refirió a su relación y los recuerdos que tiene junto a O Rei, y envió un tajante mensaje: “Si Maradona fue grande en Argentina y Cruyff fue grande en Holanda (Países Bajos), Pelé fue grande en el mundo; ahí está la gran diferencia que marcó con el resto de los jugadores. Los que saben de fútbol, saben que Pelé fue el más grande de la historia”.

Carlos Caszely junto a Pelé. Foto: @carloscaszely.

El mejor de la historia

Además de destacar en todas las facetas del juego y marcar una época, O Rei es el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo. Su imagen y figura está en lo más alto, de eso no cabe duda, pero la discusión en torno a quién es el mejor jugador de la historia continúa posterior a su fallecimiento: “Independientemente de lo que me digan en el futuro, Pelé fue el mejor. No lo olvidaré”, aseveró.

En esa línea, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, aseguró que no hay nadie más grande que Pelé. El adiestrador conoció al brasileño en la Copa del Mundo de 2006 en un acto junto a Franz Beckenbauer. Ahí, el alemán recibió una camiseta de la Canarinha con el número 10 firmada como regalo de cumpleaños.

“Ambos me demostraron que si eres la persona más famosa del planeta, puedes ser igualmente un tipo completamente normal. Eso es lo que más amo, eso es lo que tomé como una lección, es algo que nunca olvidaré. Y como cristiano que soy, pienso que esto no ha terminado para él. Ahora jugará fútbol en un estadio maravilloso con jugadores fantásticos del pasado”, sentenció el estratega.