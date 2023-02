La angustia de Garin tras el fracaso ante Skatov: “Me estoy esforzando y no se me está dando”

Chile tuvo un mal arranque ante Kazajistán. Christian Garin fue superado ampliamente por Timofey Skatov y cayó por parciales de 6-1 y 6-3. El primer singlista nacional tuvo un paupérrimo rendimiento y fue vapuleado en el primer duelo de la serie de Copa Davis.

En esa línea, el ariqueño se refirió a su derrota y aseguró estar lejos de su mejor nivel: “Esta semana lo hice bien, lo venía haciendo bien. Siguiendo la tónica de Australia, que venía trabajando bien, ganando sets de entrenamiento, jugando a un nivel alto, pero entro a la cancha y no me estoy pudiendo encontrar. Tuve muchos errores, sobre todo de revés”, arrancó comentando en la conferencia de prensa posterior al duelo.

Garin fue autocrítico y se vio notoriamente afligido: “El momento es difícil, personalmente me duele estar en esta sintonía. Soy el primero en ser autocrítico si es que no le estuviese poniendo ganas o no entrenando. La verdad es que estoy trabajando muchísimo y no se me está dando. Duele, pero duele más porque quería darle el punto a Chile”.

“Es un momento complicado. Solo apoyar a Nico (Jarry), que está jugando muy bien esta semana. Esperar que gane. Agradecer a la gente que vino porque me dio un apoyo fundamental y nada, es un momento difícil en lo personal”, complementó.

Christian Garin se vio muy afligido tras la derrota ante Skatov. Foto: Luis Sevilla.

El nacional aseguró estar en una buena condición física y recalcó sus fallos a nivel de movimiento: “Físicamente estoy bien. Después de un tiempo, estoy de a poco sin dolores, sobre todo en la mano, que estuve seis o siete meses con mucho dolor. Ahora estoy bien. En cuanto a la cancha, no quiero poner excusas. Creo que no me estaba moviendo bien. Yo soy de contextura pesada y cuando patino, por lo general, hago muchos hoyos en la cancha si la cancha está blanda, y lo estaba, pero no tiene nada que ver con el resultado del partido”.

Finalmente, valoró el desempeño de su rival y volvió a ser autocrítico sobre su juego: “Tiene mucho mérito, creo que jugó muy bien (Skatov). Por ahí, podría haber sido un poco más agresivo, haber ido a cerrar más a la red, que es como solía jugar en los años pasado. Lo he intentado hacer, solo que estoy teniendo muchos errores y no estoy encontrando mi manera de juego. Eso es lo que más me preocupa. Como dije, me estoy esforzando y no se me está dando. Voy a seguir intentando, pero duele este momento”.