“Ha desaparecido el músculo económico”: tres empresas rescinden contrato con Dani Alves al ser acusado por agresión sexual

Nuevos problemas y pérdidas financieras para Dani Alves. Tras la rescisión de contrato de Pumas UNAM, luego de conocerse la acusación de agresión sexual hacia una mujer de 23 años, otras tres compañías han tomado la misma determinación en contra del futbolista brasileño.

En primera instancia, el poder económico que posee Dani Alves, jugador de élite mundial, fue uno de los argumentos por los que la jueza del caso ordenó prisión provisional para el jugador. Esto, dado que la capacidad financiera, de manera hipotética, podría facilitar una fuga del futbolista para evitar el dictamen de la justicia española.

A pesar de lo descrito, el presente es otro. Así lo confirma su representante judicial, Cristóbal Martell, quien apunta a que sus arcas financieras han disminuido. Tres empresas, además del club mexicano, han tomado la determinación de rescindir sus contratos de patrocinio con el ex Barca. Situación que podría seguir declinando en contra de Alves, ya que en los próximos días el resto de compañías podían optar por la misma decisión.

Como bien se conoce, el Pumas de México fue la primera institución en cortar todo lazo con el mundialista brasileño. La acción la oficializó a sólo tres días que Dani Alves ingresará a prisión y se conocería la presunta acusación de agresión sexual a una mujer.

Bajo esta línea, y en base al recurso de apelación presentado por su abogado, se confirmó que otras tres empresas han tomado la decisión de poner fin a relaciones profesionales y de marketing con el ex PSG. Entre estas se reconocen Ethika, una marca de ropa; Hygia Saúde, compañía financiera y de seguros brasileños, y 1xPather, agencia de apuestas deportivas. En definitiva, las tres optaron por finalizar los contratos de patrocinio ante el incierto panorama que por estos días atraviesa Alves.

No obstante, las desvinculaciones no frenarían ahí. El lateral tenía un contrato desde 2019 con Adidas de Brasil que finalizó el 18 de enero, como estaba previsto, y no ha sido renovado. En palabras de Martell, en su recurso, señala que “ha desaparecido el músculo económico” del futbolista que podría haberle facilitado una posible fuga. Sin embargo, reconoce no tener datos del patrimonio que puede disponer el futbolista en su vasta carrera como deportista.

Dani Alves durante un partido de Pumas, su último elenco.

Es por ello que, estas dificultades económicas, unidas a su arraigo en Barcelona, donde tienen notificado el domicilio Alves y su esposa, y al hecho de que se presentó voluntariamente ante los Mossos d’Esquadra tras viajar desde la ciudad azteca, son algunos de los argumentos que la defensa expone para descartar el riesgo de fuga y pedir la libertad del brasileño bajo las medidas cautelares.

Por otro lado, en el recurso de apelación, que debe analizar la Audiencia Provincial de Barcelona, la defensa de Dani Alves expone sus dudas sobre la versión que la presunta víctima da en la declaración en la que denuncia la agresión sexual. “Determinados elementos probatorios que no son tan evidentes, contundentes o devastadores como apunta el atestado”, señala el recurso.

Las dudas expuestas por el abogado son el legítimo derecho de defensa que se basa en la observación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton, de Barcelona, donde ocurrieron los hechos.