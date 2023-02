Los inesperados escenarios que abre la fuga de Joan Cruz de Colo Colo a la cuarta división de España

El 4 de septiembre de 2021, Joan Cruz anotaba el segundo tanto y definitivo del triunfo 2-0 de Colo Colo sobre Everton en la final de la Copa Chile de ese año. El zurdazo que se clavó desde 28 metros fue una muestra del talento del volante. En ese momento, los abrazos se multiplicaron y la dirigencia de Blanco y Negro sacaba cuentas alegres ante la irrupción de uno de sus jóvenes prospectos, al que ya habían asegurado con un contrato profesional tras su participación en el Mundial Sub 17 de 2019. Pero algo ocurrió y el enganche desapareció de las nóminas al punto de jugar solamente nueve minutos en el pasado Torneo Nacional.

La temporada anterior asomaba como clave para la consolidación del volante devenido en extremo izquierdo, ya que también en ella expiraba el vínculo de tres años, renovable por un cuarto (los menores de edad no pueden firmar por más de tres temporadas). De hecho, una cláusula de citaciones permitía automáticamente renovar el contrato por un año más. Y es aquí donde surge el problema, ya que la interpretación de las partes es totalmente opuesta. Mientras el gerente deportivo Daniel Morón afirmaba que el jugador superaba el 30% de citaciones establecido, AIM Fútbol, la empresa que representa al deportista, argumentaba que el porcentaje era inferior porque solo consideró las veces que fue a la banca. Por lo tanto, podía quedar libre y partir donde estimara conveniente.

Y a pesar de que hubo conversaciones para buscar un acuerdo y renovar, no hubo una respuesta favorable. En Colo Colo esperaban que tras el Sudamericano Sub 20 hubiese mayor claridad para una solución definitiva, lo que finalmente no ocurrió. De hecho, en el Monumental entendían que, al ser jugador con contrato vigente hasta septiembre de este año y registrado ante la ANFP, cualquier forma de salida tenía que ser visada por el club. Sin embargo, el futbolista ni siquiera se presentó a entrenar y ayer cerró su incorporación al Real Oviedo, lo que terminó de indignar al directorio de los albos, que acordó judicializar el tema. “Es algo que tendrán que ver los abogados”, dice un miembro del directorio de la concesionaria.

“Nos notificaron sobre la intención de llevárselo a otro club”, admite otro importante personero sobre una solicitud que también llegó a la ANFP, que a su vez la rechazó. Este mismo dirigente agrega: “Lo que sí está claro es que defenderemos el patrimonio del club de la manera que corresponda”, dando pie al escenario que puede venir en caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio.

El conflicto surge cuando todavía está muy fresca la polémica partida de Juan Martín Lucero al Fortaleza de Brasil, que tendrá que resolver la FIFA después de que el campeón chileno decidiera judicializar la situación, alegando una serie de incumplimientos e interpretaciones erróneas al contrato que recién había renovado el ariete argentino. En ese caso los albos persiguen una cuantiosa indemnización de parte de la institución amazónica por un fichaje irregular y, de paso, la suspensión del jugador.

En la concesionaria están a la espera de que se oficialice el fichaje de Cruz en el Real Oviedo de la Segunda División española, que a su vez lo mandaría a préstamo por seis meses a su filial, el Vetusta, que milita en la Segunda Federación. Es decir, la cuarta categoría del fútbol ibérico. Los albos solo recibirían el monto de los derechos formativos.

Moneda de cambio

Detrás de la contratación de Joan Cruz está el Grupo Pachuca. El gigante mexicano, dueño de Everton de Viña del Mar, también tiene una participación importante en el Real Oviedo y en Talleres de Córdoba. Precisamente, los albos circunstancialmente se vieron vinculados en las últimas semanas frente al interés por el lateral derecho Matías Catalán.

El jugador chileno no pudo desvincularse de la T, precisamente por diferencias económicas con la administración, al tiempo que Colo Colo sigue en la búsqueda de un jugador en esa posición, sobre todo después de la goleada sufrida ante O’Higgins. El futbolista manifestó su deseo de llegar al Cacique, pero se encontró con un portazo del elenco transandino.

Esta situación es observada por ByN, pues la polémica salida del Sub 20 le puede abrir una puerta para una negociación que involucre a Cruz y Catalán y así evitar llegar a instancias judiciales. Es decir, un win-win, como se diría en el mundo empresarial. Y, de hecho, en la sociedad anónima no descartan en absoluto esta posibilidad. “Todo puede ser”, indican ante este inesperado escenario que surge.

Los próximos días serán decisivos para el desenlace de una historia que no es nueva en Colo Colo y que podría tener un sorpresivo giro.