Presidente de Talleres reacciona al interés de Colo Colo por el fichaje de Matías Catalán: “Queremos que se quede”

La sorpresiva salida de Óscar Opazo a Racing removió el tablero de los fichajes en la zona defensiva de Colo Colo, ya que la plaza de lateral derecho es extraordinariamente compleja para el fútbol chileno. Los pocos exponentes que hay en esa zona obligan a mirar a otros mercados. Y fue así como los albos se fijaron en Matías Catalán, de Talleres de Córdoba.

El jugador de 30 años cuenta con la nacionalidad chilena y fue estelar en el cuadro transandino durante la temporada pasada, donde disputó la Copa Libertadores. Llena todo el agrado de Gustavo Quinteros. Los albos están haciendo las gestiones e, incluso, desde Córdoba aseguran que el Cacique ya efectuó una primera propuesta y que al jugador le gustaría esta opción.

Eso sí, desde Macul si bien mantienen el entusiasmo por el éxito de las conversaciones, están conscientes de que la operación no será fácil. Por un lado, la T estuvo en conversaciones para adquirir la mitad de su pase al Pachuca, cuyo grupo inversor es dueño de la institución. Incluso, se llegó a decir que se había adquirido la ficha, algo que de acuerdo al diario La Voz de Córdoba, no logró concretarse. Por lo tanto, cualquier conversación debería llevarse a cabo con el elenco mexicano, pero la dirigencia transandina insiste en que todo diálogo debe ser con ellos. Incluso, su presidente, Andrés Fassi, señala a El Deportivo que no está contemplado dejarlo ir: “No quisiera negociar, Talleres quiere que se quede. La T lo necesita”.

También se habla de un interés de la MLS. Sin embargo, el jugador quiere vestir de blanco y por fin tener una chance en la Selección. De hecho, cuando estuvo en México, Catalán estuvo a un paso de la Roja. En 2019, el representante del jugador anunció que el lateral había sido convocado por Reinaldo Rueda para unos amistosos ante Argentina y Honduras. Sin embargo, al final no apareció y nunca quedó clara la razón. Algunos personeros apuntan a que solo fue reservado y que el jugador entendió mal.

En los próximos días deberían avanzar las conversaciones. Eso sí, el directorio todavía no recibe la confirmación de Daniel Morón para dar luz verde al fichaje.

Esperan por Benegas y Palacios

En tanto, Colo Colo espera para este fin de semana las llegadas de Leandro Benegas y eventualmente Carlos Palacios. En el caso del primero, solo detalles restan para sellar su desvinculación de Independiente, por lo que lo esperan en Argentina para la pretemporada.

La situación de la Joya aún pasa por resolver la situación con Vasco da Gama. Si bien la prensa brasileña da por sentado el eventual préstamo con cargo al Cacique, todavía restan detalles y también para la mesa es un tema pendiente las situaciones de violencia intrafamiliar en las que estuvo involucrado el formado en Unión Española.