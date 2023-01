Todo listo: en Brasil aseguran que Carlos Palacios recibe el visto bueno de Vasco da Gama para partir a Colo Colo

Hay movimiento en Colo Colo. Los últimos días han sido bullados en Macul, debido a la situación, aún no resuelta, de Juan Martín Lucero, quien busca abandonar el club, pese a tener contrato vigente. Eso, sumado a las salidas de Gabriel Suazo, Gabriel Costa, Óscar Opazo y Matías Zaldivia, causan preocupación en el Cacique. Sin embargo, algo de alivio genera el eventual arribo de uno de los viejos anhelos del club: Carlos Palacios.

Para el vigente campeón del fútbol chileno, la llegada del atacante formado en Unión Española es clave, porque, más allá de las palabras de Alfredo Stöhwing, quien aseguró que el plantel no se ha despotenciado, existe preocupación en el cuerpo técnico por como ha sido el mercado de fichajes. De tal forma que el aterrizaje de quien fuese una de las promesas del balompié criollo calmaría un poco las aguas.

De acuerdo a lo publicado por el medio GloboEsporte, el delantero ya tendría todo acordado con los albos y este fin de semana viajaría al país, para realizarse los chequeos y luego sumarse a la pretemporada de los dirigidos por Gustavo Quinteros en Argentina. El entrenador tendría la intención de sumarlo lo antes posible a los trabajos. En caso de que todo se dé rápido, podría, incluso, llegar a la Supercopa ante Magallanes.

Durante la última temporada, Palacios sumó 703 minutos con la camiseta de Vasco da Gama, divididos en 24 partidos. Sin embargo, en solo cinco fue titular. Más allá del ascenso al Brasileirao, en el club carioca no están conformes con el rendimiento del chileno, quien llegase a mediados de 2022, proveniente de Internacional de Porto Alegre, otro elenco en el que no tuvo la regularidad esperada. Su baja productividad en la cancha, más graves hechos fuera del campo de juego, como una detención por amenazas contra su expareja, derivaron en que el cuadro de Río de Janeiro no hiciera mayores esfuerzos por retenerlo de cara al curso entrante.

Siempre en la órbita del Cacique

El aterrizaje de Carlos Palacios en el estadio Monumental era un deseo de ambas partes que se venía cocinando a fuego lento. En septiembre del año pasado, Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, contaba que: “En algún momento hemos conversado con su representante, cuando estaba por salir de Internacional. Hemos estado en conversaciones”.

En esa línea, el otrora arquero adelantaba desde entonces la negociación que hoy se lleva a cabo. “Esperamos tener un punto de encuentro, que se puedan alinear los astros, para que un buen jugador como él y muchos puedan llegar acá”, dijo.

Antes, el ex hispano había manifestado que le gustaría jugar en Colo Colo. Aquellas declaraciones de intenciones se hicieron más claras a fines de octubre, cuando revelaría su simpatía por el club más veces campeón del torneo local. “Desde chico fui hincha, entonces siempre va a estar eso de querer jugar allá. Depende de varias circunstancias. Siempre voy a estar dispuesto a escuchar, por un tema personal y de mi familia, porque soy fanático desde pequeño”, declaraba en conversación con AS.