Carlos Palacios y su deseo de jugar en Colo Colo: “Desde chico soy hincha, entonces siempre va a estar eso de querer jugar allá”

Hoy es un día crucial en Colo Colo, pues los albos están ad portas de conseguir la tan ansiada estrella 33. A las 15:00 horas, el elenco dirigido por Gustavo Quinteros visitará a Coquimbo Unido y si suma unidades se coronará como el campeón del balompié nacional.

El fin del certamen está muy próximo, por lo que los clubes ya miran de reojo la siguiente temporada y el Cacique no es la excepción. En esa línea, la continuidad del estratega en el cuadro popular está en duda, mientras que los coqueteos con equipos extranjeros son una realidad.

“Me da orgullo que un equipo grande haga público el interés por mí, como hubo otras opciones durante la temporada, pero la respuesta es la misma: siempre enfocado en Colo Colo, pensando en terminar este proceso de la mejor manera. Después de finalizar la temporada hay que analizar todo, me juntaré con los dirigentes y tratar de ver el proyecto deportivo. Después analizaré si hay opciones, pero hoy por hoy estoy enfocado en Colo Colo y tratar de salir campeón”, señaló el director técnico ante el abierto interés que proviene desde Independiente de Avellaneda.

Gustavo Quinteros, director técnico de Colo Colo, en el empate frente a Curicó Unido. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Refuerzo estelar

En esa línea, los albos buscarán construir un proyecto deportivo que les permita ser competitivos tanto en el plano nacional como en el internacional, lo que podría seducir a Quinteros. Dentro de la larga lista de nombres que aparecen, uno es el de Carlos Palacios.

El volante se está asentando en Vasco de Gama, club que, a falta de dos jornadas por jugar en la Segunda División de Brasil, tiene prácticamente abrochado su retorno al Brasileirao. Luego de la victoria ante el Criciúma, donde su ingreso en la segunda mitad fue trascendental, el futbolista de 22 años se refirió a la posibilidad de recalar el próximo año en el Cacique.

“Colo Colo es un tema aparte. Ahora estoy acá, tengo contrato acá. Desde chico siempre fui hincha de Colo Colo, entonces siempre va a estar eso de querer jugar allá. La verdad, que se dé, ya no es un tema mío, depende de varias circunstancias. Siempre voy a estar dispuesto a escuchar a Colo Colo por un tema personal y de mi familia, porque soy hincha desde pequeño, pero tengo contrato acá y estoy muy contento. Se dio a entender de que yo me quería ir de acá y no es así. Yo dije que siempre estaría abierto a jugar en Colo Colo por lo personal, pero estoy contento acá. Lo que pase más adelante lo vamos a ver después”, señaló en conversación con As Chile.

“No he tenido contacto con nadie. Eso no lo estoy manejando yo. Primero tienen que conversar con Vasco que es el club donde estoy y tengo contrato”, complementó el exjugador de Unión Española.

Carlos Palacios en el entrenamiento de Vasco da Gama.

Gran momento

El volante logró dejar atrás una serie de lesiones que complicaron su estancia en Brasil y poco a poco suma minutos en el elenco carioca, que en la próxima fecha podría consolidar su ascenso.

“Estamos muy cerca del objetivo que nos propusimos desde que yo llegué acá. Vine para buscar la subida con Vasco, así que nada, muy contento por todo lo que está pasando con este grupo, que es maravilloso y se lo merece”, señaló el oriundo de Renca.

“Tenía un problema en la rodilla y en el pubis, me incomodaba un poco para jugar. Ya estoy bien, estoy trabajando fuerte. Gracias a Dios hoy pude jugar medio tiempo y ayudar al equipo”, sentenció.