Los coqueteos de Gustavo Quinteros con equipos extranjeros que tienen en alerta a Colo Colo

Termina la temporada y Colo Colo está a un paso de levantar el título. Por su parte, Gustavo Quinteros es seguido por varios clubes del continente. El último en sumarse a lista fue Independiente de Avellaneda. El cuadro argentino tiene nueva dirigencia y Julio César Falcioni ya comunicó que no seguirá en el Rojo por lo que el club tiene vía libre para negociar con cualquier candidato a la banca. Así fue como surgió el nombre del técnico del Cacique, quien estuvo el fin de semana pasado en su país por “asuntos familiares”, según afirmaron en Macul.

Y si bien el DT no es el que ha tenido contacto directo con la dirigencia transandina, sí se han contactado con su entorno más cercano, justo en medio de una semana clave para el conjunto popular, ad portas de conseguir su estrella 33. Por ahora, el cuadro transandino no está dispuesto a pagar la cláusula de salida de US$ 400 mil que tiene el estratega, por lo que cualquier esfuerzo para destrabar su salida tendrá que correr por parte del transandino.

“Me da orgullo que un equipo grande haga público el interés por mí, como hubo otras opciones durante la temporada, pero la respuesta es la misma: siempre enfocado en Colo Colo, pensando en terminar este proceso de la mejor manera. Después de finalizar la temporada hay que analizar todo, me juntaré con los dirigentes y tratar de ver el proyecto deportivo. Después analizaré si hay opciones, pero hoy por hoy estoy enfocado en Colo Colo y tratar de salir campeón”, fue la respuesta que dio el DT ayer.

En Blanco y Negro creen que, a pesar de que el entrenador dice que el club tendrá la prioridad a la hora de sentarse a conversar para extender su permanencia, la situación no va a ser tan sencilla, como en otras ocasiones. Incluso, hay voces que creen que el estratega, de paso, busca mejorar sus condiciones en el club y renegociar el vínculo. Por el lado de la concesionaria, están conscientes de que deberán presentarle un proyecto atractivo al entrenador para poder retenerlo.

“Si el objetivo se da, mi contrato está vigente. Soy entrenador de Colo Colo y este club será la prioridad. Pero, ¿hacia donde vamos? Tenemos que construir juntos los objetivos y tener un proyecto deportivo en común”, insistió el exseleccionador boliviano.

También llama la atención el momento en que se dan estas conversaciones. Ya en el primer semestre hicieron ruido las declaraciones de Luciano Duthu, uno de sus representantes, quien había manifestado justo en la antesala del duelo ante River Plate en Buenos Aires que el DT era el candidato ideal para asumir la banca de la Roja. “Él quiere el desafío. Invito a la Federación y a Colo Colo a buscar un consenso para que Gustavo pueda asumir la selección de Chile. Se lo merece”, llegó a decir.

El Déjà vu cruzado

En 2019, Gustavo Quinteros llegó a Chile reemplazando a Beñat San José y cumplió una excelente campaña en el plano local con Universidad Católica. De hecho, iba muy escapado en la tabla cuando se produjo el estallido social que finalmente obligó a dar por terminado el campeonato, obteniendo la UC el título.

Un par de meses antes del abrupto final del campeonato, los cruzados comenzaron a trabajar en fórmulas para modificar la cláusula de salida que tenía el argentino-boliviano, ya que su monto era muy bajo (US$ 75 mil). Y cuando parecía que todo iba encaminado para la continuidad, el estratega decidió partir del conjunto estudiantil.

“No fue por el estallido. Había incertidumbre sobre si los equipos chilenos iban a poder jugar copas internacionales y llegó una oferta importante de México, que se hacía cargo de una cláusula de rescisión que Católica me puso, y había que tomar decisiones. Siempre tuve la ilusión de dirigir en México. Fue muy difícil, porque encontré en Chile un país que me gustó mucho, que da muchas seguridades y cercanía con Argentina, donde tengo a mi familia”, diría en octubre de 2020, en entrevista con El Deportivo.

En el Monumental saben que las semanas que vienen no son fáciles, ya que Quinteros es apetecido y en Chile está por coronar un ciclo exitoso tras haber salvado a Colo Colo del abismo.