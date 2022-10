Matías Camacho, presidente electo del CSyD Colo Colo: “No estamos a favor de extender el contrato de concesión, no nos parece sano”

Matías Camacho (Santiago, 2 de abril de 1984) se transformó hace unos días en el presidente electo del Club Social y Deportivo Colo Colo. El abogado y militante socialista, con experiencia en el sector privado y exfuncionario del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, será el encargado de encabezar el directorio de la corporación para el centenario. Y lo hace marcando un hito, ya que es la primera mesa en la historia con paridad de género.

¿Qué sensación le produce ser el presidente para el centenario?

Es un orgullo tremendo, pero también impone una responsabilidad grande, porque tenemos que estar a la altura de ese desafío histórico con una gestión impecable. Tenemos que seguir consolidando el crecimiento que se vio en esta gestión. Eso también tiene que ver con el fortalecimiento institucional y se da en la medida de que seamos más socios y socias, en la que haya más organizaciones dentro del mundo colocolino y una mejor articulación de las filiales desde Arica a Magallanes. El actual directorio comenzó con 16 filiales y hoy lo está cerrando con 44 activas y una en el extranjero. Eso nos va a permitir estar en la mejor posición para enfrentar la segunda etapa de la concesión de Blanco y Negro. Buscamos y creemos que el protagonismo en Colo Colo deben tenerlo los socios y las socias, porque el club les pertenece, e históricamente se ha construido de la mano de las socias y los socios, de los colocolinos y colocolinas, que han hecho grande esta institución; quienes construimos este estadio y finalmente hemos escrito la historia de este club. Por lo tanto, entendemos que no puede repetirse nunca más que queden invisibilizados o relegados solo por el protagonismo de una o dos personas que puedan tener en función al dinero o de cuánto han invertido en una sociedad anónima.

Matías Camacho, en las oficinas del Club Social y Deportivo Colo Colo junto a una réplica de la Copa Libertadores de 1991. Foto: Andrés Pérez

¿Se definen como una lista de continuidad?

Somos una lista de continuidad de las últimas dos gestiones: la de Fernando Monsalve y la de Edmundo Valladares. Buena parte de este directorio participó en ellas. Pero tenemos que adecuarnos a los desafíos del futuro. Hoy el club es muy distinto al de 2018, debemos tener una gestión a la altura de esos tiempos, profesionalizarla, implementar medidas de transparencia, probidad y de mayor participación, sobre todo. Queremos tener como sello distinto la participación de la base social.

¿Por qué se presentó solo una lista?

Es una situación bien lamentable para nosotros y es preocupante porque no es un aspecto puntual. La última vez que hubo una elección fue en 2010, cuando vinimos a inscribir la lista encabezada por Marcelo Barticciotto y fuimos agredidos por sectores de la barra que respondían a Cristián Varela y a intereses de Blanco y Negro. Y lo digo así porque venían juntos. Esa elección la perdimos. Nosotros creemos que en el próximo periodo sí tiene que haber elección y para eso tiene que haber mayores mecanismos de participación.

¿Cómo se llegó a su nombre para encabezar la lista?

Elaboramos un proyecto de continuidad de las últimas dos gestiones y ahí se me solicitó que asumiera el desafío. Eso estuvo muy circunstanciado por haber sido vicepresidente general, donde me correspondió llevar la coordinación interna del club mientras Edmundo estaba en Blanco y Negro. Y por eso la gente probablemente confió en mí y me pidió que encabezara este proceso.

¿Cómo será la relación con Blanco y Negro?

Debe partir de la base del reconocimiento de que Colo Colo es su gente; de que le pertenece a los socios y las socias y que el Club Social y Deportivo es esta institución. Blanco y Negro es la empresa que debe administrar los bienes concesionados. Por lo tanto, que al club le vaya bien es beneficioso para Blanco y Negro y que Blanco y Negro haga una buena gestión es beneficioso para el club. Cualquier relación con Blanco y Negro debe partir de ese entendimiento, pero debe poner en el centro a los colocolinos, las colocolinas, los socios y las socias.

¿Le gustaría que el CSyD volviera a encabezar la concesionaria?

Esas son conversaciones que habrá que tener en su momento. No estamos buscando encabezar la concesionaria, pero tampoco lo descartamos. Debe responder esto a proyectos. No se trata de la figura que encabece la sociedad anónima, sino de cuál es el proyecto que se quiere implementar y cuál es la posición en que el club y los socios y las socias quedan frente a ese proyecto.

¿Qué le parece la gestión de Alfredo Stöhwing?

Habrá que ver cómo termina su gestión. Es difícil evaluar algo a mitad de un periodo, considerando que asumió en abril. Hasta ahora en términos generales ha habido un manejo correcto, pero también creemos que se truncó un proceso tremendamente exitoso con la salida de Edmundo de Blanco y Negro. Hoy en día es difícil decir quién tiene el mérito de la gestión deportiva para que Colo Colo se corone campeón y todos van a querer llevar el agua hacia su molino. Por eso mismo, hay que apostar a procesos. Desarrollamos un proceso exitoso y que ojalá la actual administración lo pueda capitalizar de buena forma.

Hoy existe una propuesta de la concesionaria para vender el nombre del estadio. ¿La apoyarán?

Lo primero que se debe tener es un diseño y una estrategia clara de cómo se va a abordar el tema estadio. Por cierto, que es una preocupación para el club la mantención. Hemos visto algunos episodios que ponen en tela de juicio qué tan bien se ha mantenido el estadio durante estos años. Ha tenido poca inversión y desde ahí creemos que remodelarlo es un sueño para todos nosotros. Pero eso debe responder a un plan de trabajo bien definido y luego buscar las alternativas de financiamiento para ejecutarlo. Si eso incluye eventualmente la venta del nombre, es algo que como institución tenemos que autorizar —somos los propietarios del estadio— y eso va a tener que ser consultado con nuestra base social. Será la asamblea de socios y socias la que defina si ese mecanismo le acomoda al club, pero debe responder a un diseño que incorpore un componente participativo.

¿Y estarían de acuerdo si esa venta del nombre incluye ampliar la concesión?

Es una pregunta muy en abstracto, porque no existe un proyecto concreto que uno pudiera evaluar. Sin embargo, a priori, no estamos a favor de extender el contrato de concesión, no nos parece que sea sano. Mucho menos en las condiciones actuales. No es beneficioso para la institución en ningún caso. Nosotros apuntamos a la recuperación de Colo Colo y al protagonismo de los socios y las socias, y eso no se garantiza extendiendo este contrato de concesión.

¿Deben seguir los arengazos?

Nosotros creemos que se deben clarificar las responsabilidades. Aquí hay responsabilidades particulares de personas que vienen a destruir el estadio, pero también hay responsabilidades institucionales. Hay instituciones definidas que están a cargo del resguardo del orden público. Tienen que hacer su trabajo. Si se cometen delitos dentro del estadio, esas instituciones tienen que funcionar, detener a esas personas y procesarlas. Por lo tanto, ese aparataje estatal y público debe responder. Pero también hay una responsabilidad de los clubes, en este caso, Blanco y Negro, que administra el estadio y el espectáculo. Hay dos aristas relevantes: la primera es la mantención del estadio y la segunda es cuáles son las medidas de seguridad que permiten tutelar la asistencia de la inmensa mayoría que no viene a hacer desmanes. Esas personas no pueden terminar con miedo ni restarse de venir a su estadio por un grupúsculo de violentistas que buscan hacer daño. La seguridad en el último tiempo ha fracasado en el fútbol chileno y también en Colo Colo. Hemos vivido reventones y ahí la seguridad pública y privada han demostrado tener un trabajo ineficiente. Debe responder la seguridad de Blanco y Negro, y también la seguridad pública, como Carabineros de Chile.

Matías Camacho, posando para El Deportivo en el hall de acceso del Estadio Monumental. Foto: Andrés Pérez.

Entonces, ¿serían partidarios de que continuaran estos arengazos?

Creemos que, si todas las instituciones trabajaran eficientemente en pos de un mismo objetivo y se involucra a la gente, sería posible tener ese tipo de espectáculo y que no se repitan episodios como este, en el que le pudo costar la vida a una persona. No estamos lamentando una muerte, pero pudo ocurrir y, por lo tanto, es una alerta de que las autoridades también tienen que hacerse cargo. La ley de Derechos y Deberes del Espectáculo Deportivo establece facultades para la autoridad respecto de las animaciones previas, como los arengazos. Pueden intervenir, autorizar y disponer de medidas que garanticen la seguridad. Si eso se implementa, se puede desarrollar. Si se hace de la misma forma que en el último arengazo, sin lugar a duda no se puede continuar así.

¿Qué le parece que no se esté autorizando público visitante?

La entiendo, pero me parece que es una medida regresiva, porque termina coartando a esta inmensa mayoría de hinchas del fútbol que quieren disfrutar de los espectáculos, por culpa de grupos reducidos. Tiendo a pensar que la mejor estrategia para tener seguridad es ocupar esos espacios públicos y no restringirlos. El fútbol si bien es un espectáculo privado, es masivo. Sin los hinchas, cambia su esencia. Me parece una medida facilista. Porque, visto de otra perspectiva, para que no haya más violencia, que no haya más público o no haya más partidos. Y, por otra parte, creemos que hay que dignificar la experiencia estadio. Un abuelito, un papá o una mamá no puede venir con miedo a que lo asalten ni tampoco puede venir en condiciones donde los accesos son bastante vejatorios o los baños no están en las mejores condiciones.

¿Cómo ve la continuidad de Gustavo Quinteros?

Ha hecho un excelente trabajo, que ha dado sus primeros frutos. Fue así el año pasado, que después de salvar al club de ese fatídico partido por el descenso, terminamos ganando Copa Chile, disputando el Torneo Nacional hasta el final y ganando la Supercopa, y esperamos cerrarlo levantando la estrella 33. Yo espero que pueda continuar.

¿Qué le parece que Colo Colo vaya a tener de sponsor principal a una casa de apuestas?

Es un tema que debe ser analizado y discutido. Hemos estado conversando sobre este punto. Hay que poner varias alertas con las casas de apuestas, porque existen varios aspectos legales que hay que clarificar, y hay que cuidar esta actividad. Así como hay una ley que prohíbe la participación de las bebidas alcohólicas en el deporte, hay que preguntarse qué tan compatibles son las casas de apuestas con el deporte, porque es un negocio que se fundamenta en la especulación de los resultados deportivos. Hay que ser muy cuidadosos con ese camino.

¿Qué sabe sobre el paradero de la Copa Libertadores femenina?

Cuando se dio a conocer esta situación, inmediatamente nos puso en alerta. Estamos recabando antecedentes, vamos a pedir información formalmente y una vez que la tengamos vamos a evaluar las acciones legales que correspondan, porque si fuera cierto que la copa no está nos parece de la mayor gravedad e incluso podría calificar como un incumplimiento grave del contrato de concesión y deben determinarse responsabilidades. Vamos a perseguirlas y ejercer todas las acciones sin descanso hasta recuperar la Copa Libertadores femenina, si no estuviera en el estadio una vez que asumamos.

¿Un sueño para el centenario?

Tener un club fuerte, unido, con su base social, articulado en las filiales de Arica a Magallanes; que compita al mejor nivel en el fútbol masculino, femenino y en todas sus ramas deportivas; que tenga un desarrollo social importante, que se aumente el buen trabajo en fútbol formativo, pero, sobre todo, que se consolide el camino hacia la recuperación institucional de Colo Colo para sus socios y socias.