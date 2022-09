Daniel Morón se ilusiona con el fichaje de Carlos Palacios: “Que se puedan alinear todos los astros para que llegue un buen jugador como él”

Colo Colo sueña con Palacios. En la previa de la goleada del cuadro albo sobre Unión Española, Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, aseguró que el arribo del ex hispano es una posibilidad. Según expresa, desde 2021 que sostiene conversaciones con el agente del atacante.

“En algún momento hemos conversado con el representante de Carlos Palacios cuando estuvo en Internacional y estaba por salir de ahí, después cuando se fue. Hemos estado en conversaciones”, declara el dirigente.

El ex golero agrega que para ellos sería una gran alternativa contar con el formado en Santa Laura. “Esperamos tener un punto de encuentro, que se puedan alinear los astros, para que un buen jugador como él y muchos puedan llegar acá, al Monumental”, afirma el Loro.

Daniel Morón participa de una actividad en el entretiempo del duelo entre Colo Colo y Unión Española. Foto: Karin Pozo/AgenciaUno

Un sueño del jugador

El futbolista de 22 años no ha tenido la continuidad esperada en Brasil. Luego de su paso por Internacional de Porto Alegre, partió a Vasco da Gama con el objetivo de encontrar continuidad. Sin embargo, aquello no ha ocurrido. Si bien ha entrado en veinte encuentros, acumula escasos minutos: 593. Con ese panorama, no ve con malos ojos un posible retorno al fútbol chileno.

El atacante siempre ha estado en el radar de Colo Colo, tal como puntualiza Daniel Morón. La ilusión de ambas partes por juntarse crece. “He tenido conversaciones con mi representante sobre esto. Si vienen a buscarme, lo vamos a analizar”, aseguró el jugador, hace algunas semanas, en conversación con radio ADN.

La Joya, como se le denominó durante su sorpresiva irrupción en el balompié nacional, dice que llegar al Cacique sería un sueño. “La decisión iría de la mano con eso. Primero tengo que pensar en lo que sea mejor para mi y mi carrera y ver si se da esa posibilidad”, explicaba.

Para Palacios, eso sí, los más importante es recuperar el ritmo: “Quiero volver a jugar y competir conmigo mismo para tener más minutos y más rodaje. Eso vamos a priorizar en este momento”, es lo que dice.