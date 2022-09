Colo Colo recupera la memoria: atropella a Unión Española para encarrilar el camino al título

Colo Colo recuperó el nivel que le permitió erigirse como el líder y el principal candidato a la corona del Torneo Nacional. Acarreando una racha de tres partidos sin ganar (con dos derrotas y un empate) y la eliminación de la Copa Chile a manos de Ñublense, recibió a Unión Española. Y se sacó todas las ataduras. Espantó cualquier atisbo de duda que podía escabullirse por los rincones del Monumental. Fue un 4-0 contundente sobre los hispanos, para mantener con firmeza su posición de privilegio en la tabla.

La misión para el plantel de Gustavo Quinteros era levantar la cabeza después de la dolorosa caída en La Calera, en la agonía y con un par de goles idénticos (en balón detenido). La buena noticia para el Cacique fue el retorno de Juan Martín Lucero, su centrodelantero estelar. Cuando el ex Vélez está en la cancha, pareciera que el fútbol de los albos fluye de mejor manera. Su presencia en el área implica más trabajo para los centrales rivales. Al frente, los rojos tenían una oportunidad de meter presión arriba e ilusionarse, a lo menos, con la chance de ser Chile 2 para la Copa Libertadores. Ese anhelo fue breve.

El encuentro (sobre todo el primer tiempo) fue favorable para Colo Colo. Subiendo su nivel, y con Lucero en la cancha, volvieron a ser contundentes, además de la floja actuación de Unión. La defensa de los rojos fue un castillo de naipes.

Minuto 18 y Mejía evita la apertura de la cuenta, desviando un remate del Gato, que alegaba una falta. Era un aviso de lo que sucedería a la jugada siguiente. El 9 de los blancos abrió el marcador definiendo cara a cara con el golero panameño, luego de que Costa le bajara el balón. Todo nació de un robo de Bouzat, que fue alineado como puntero derecho.

En la media hora de partido, la combinación Suazo-Lucero da con el 2-0. El lateral y capitán colocolino convierte con un remate cruzado con la pierna izquierda, luego de un pase de taco del delantero transandino. Las pasadas de Suazo fueron constantes. Por lo mismo, era asombrosa la libertad con la que avanzaba por su franja. En Unión, Magnasco era el carrilero que más pasaba, sin embargo los espacios que quedaban ahí eran aprovechados repetidamente por los locales. Piñeiro tampoco colaboraba con cerrar ese costado.

El panorama se puso más oscuro para la visita tras el 3-0 de Emiliano Amor. El zaguero se eleva, sin mucha marca, y cabecea un tiro de esquina de Gil para superar la débil resistencia de Luis Mejía, que se quedó clavado en la línea de meta. Todo a pedir de boca para el puntero del campeonato, cuyos últimos triunfos en Macul habían sido apretados y sufridos: todos 1-0 (a Huachipato, Antofagasta y Palestino, respectivamente).

El complemento no mostró algo muy distinto respecto a los 45′ iniciales. Unión Española no significó un mayor contrapeso para el Cacique, que continuó llevando el control del juego. Los de César Bravo no corrigieron nada. Gabriel Suazo seguía destacando, proyectándose con prolijidad por su banda. Tuvo el 4-0 en su pie zurdo, sin embargo desvió el remate.

De todas formas, la diferencia se iba a estirar más tarde. Luego de una pelota detenida, el árbitro Garay recurre al videoarbitraje para revisar un eventual penal de Fernández a Falcón. El juez cobra la pena máxima y Gabriel Costa ejecuta, para poner el cuarto gol de los albos. Partido cerrado. En los 68′, el Cacique queda con 10 jugadores por la expulsión de Leo Gil, quien recibió la doble amarilla por un pisotón. Con ello, el local se reordenó y administró una ventaja incontrarrestable a esas alturas del encuentro. En materia ofensiva, Unión Española fue muy pobre. Sumado a que no se impusieron en el mediocampo, se hace una combinación del terror ante un rival de jerarquía.

Entonces, Colo Colo recupera las sonrisas en la recta final del torneo local. Alcanza los 51 puntos (15 victorias en 24 presentaciones), cumpliendo con su tarea y despreocupándose de lo que hagan sus escoltas: Curicó Unido y Ñublense.

Ficha del partido

Colo Colo 4: B. Cortés; O. Opazo, M. Falcón, E. Amor, G. Suazo; E. Pavez, V. Pizarro; A. Bouzat (46′, M. Bolados), L. Gil, G. Costa (83′, M. Rojas); y J. M. Lucero (75′, B. Gutiérrez). DT: G. Quinteros.

Unión Española 0: L. Mejía; S. Magnasco (85′, B. Galdames), J. Villagra, M. Fernández, L. Pavez M.; D. Acevedo, A. Barrios (77′, G. Norambuena), S. Leyton (46′, I. Jara); R. Piñeiro, O. Rivero y B. Yáñez (67′, L. Garate). DT: C. Bravo.

Goles: 1-0, 19′, Lucero, define de frente a Mejía; 2-0, 30′, Suazo, tiro cruzado de zurda; 3-0, 40′, Amor, cabezazo tras córner de Gil; 4-0, 66′, Costa, de penal.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Gil (CC); Barrios, Villagra (UE). En los 68′, expulsa a Gil por doble amonestación.

Estadio Monumental. Asistieron 35 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.