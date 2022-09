Carlos Palacios le abre la puerta a Colo Colo: “Sería cumplir un sueño, va de la mano con eso”

Carlos Palacios se fue al fútbol brasileño en busca de la consagración. Había deslumbrado en Unión Española, lo que llevó al Internacional de Porto Alegre a realizar una cuantiosa inversión para ficharlo: US$ 5 millones. Sin embargo, en los colorados no logró destacar y terminó recalando en el Vasco da Gama, de la Serie B del país más grande de Sudamérica. En la escuadra de Río de Janeiro pretendía encontrar la continuidad a la que estaba acostumbrado en Independencia. Aunque suma participación en 19 encuentros, la cantidad de minutos que registra en el campo de juego es exigua: apenas 580. Por esa razón, vuelve a mirar hacia afuera. Y, puntualmente, hacia Chile.

El atacante está hace rato en el radar de Colo Colo. La idea, ciertamente, le seduce. En las redes sociales, de hecho, no ha escondido su predilección por el club popular. Un emoticón en un live del sitio Dale Alb lo dejó de manifiesto. Eligió justamente el gesto que caracteriza a los fanáticos del equipo de Macul. La ilusión de ambas partes por juntarse crece. “Sí, lo he visto. He tenido conversaciones con mi representante sobre esto. Si Colo Colo viene a buscarme, lo vamos a analizar”, afirma el atacante, en un diálogo con el programa Los Tenores, de la radio ADN.

Carlos Palacios, con la camiseta de la Selección.

“Sería cumplir un sueño”

Palacios, considerado una de las principales promesas del fútbol chileno en el momento de su irrupción, busca continuidad. “Estoy abierto a nuevas posibilidades. Acá es un poco difícil, por cómo se dan las cosas”, explica respecto de su incierto futuro en el club de la cruz de malta.

En ese contexto, empieza a estudiar nuevas opciones. “He estado conversando con mi representante este tiempo. Quiero volver a jugar y competir conmigo mismo para tener más minutos y más rodaje. Eso vamos a priorizar en este momento”, avisa.

Su motivación tiene un elemento adicional, pues llegar al equipo albo es, por el momento, un deseo pendiente. “Sería cumplir un sueño. Va de la mano con eso. Primero tengo que pensar en lo que sea mejor para mi y mi carrera y ver si se da esa posibilidad”, concluye.