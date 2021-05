Carlos Palacios se desahoga: “Que quizás me fui muy rápido, que quizás esto o lo otro, pero las oportunidades se dan una vez en la vida”

Carlos Palacios (20) contesta a El Deportivo desde su departamento en Porto Alegre. La perla, quien asoma como la gran figura del recambio de la Roja, reconoce que la semana pasada, luego de las declaraciones de su técnico en Inter de Porto Alegre, el español Miguel Ángel Ramírez, su celular no paró de recibir mensajes. “A veces olvidamos que los jugadores son personas. Carlos tiene 20 años y está solo aquí, lejos de su familia. Es padre de un bebé de cuatro meses y está lejos de él y de su esposa”, afirmó el DT, al ser consultado por la adaptación del joven volante.

El futbolista formado en Unión Española tuvo que salir a calmar a sus amigos y familiares. “No me llegan mensajes en las redes de gente que no sigo, pero mis amigos y familiares estaban bien preocupados. Les dije que estaba bien, que no había ningún problema”, dice, en una frase que se repite durante varias veces en la entrevista que concede para repasar sus primeras semanas como futbolista del cuadro Gaúcho.

¿Está sufriendo en Brasil?

No, para nada. Eso lo dijo el técnico a una pregunta que se le hizo. Se le preguntó cómo veía mi adaptación en el club, pero no, no estoy sufriendo, no lo estoy pasando mal. Al contrario, estoy contento. Me ha tocado jugar mucho más de lo que esperaba. Uno no espera llegar y jugar, como me ha pasado a mí. Incluso en varios partidos me ha tocado ser titular. Espero que todo pase rápido para que las cosas fluyan y pueda desarrollarme mejor.

¿Le preguntó al DT qué quiso decir?

No, no lo conversé con él. Yo creo que entendí bien el mensaje que él quiso transmitir. Quizás los demás lo entendieron de otra manera. Pero no conversé con él, porque no sentí que dijera ese mensaje con otro sentido. A él en una conferencia de prensa le preguntaron por mi adaptación y ahí él respondió de esa manera. Fue un malentendido.

Pero sí es cierto que está lejos de su familia y su hijo. ¿Le afecta?

Soy cercano a mi familia, a mi hijo que está demasiado pequeño. Pero lo he tomado con tranquilidad, porque por el tema de la pandemia no pueden estar acá. Pero ya pronto pondrán venir a verme, ahí voy a poder a disfrutarlos. Y siempre estoy pensando que todo esto es por mi futuro. Esto lo hago por ellos también.

¿Está solo en Brasil?

No, estoy con una persona que trabaja con mi agencia de representación. Él me acompaña. Acá la vida es tranquila, me gusta. Estoy acostumbrándome a todas las cosas de acá. Pero estoy muy tranquilo.

¿Y el idioma no le ha complicado?

Hablo súper poco, las cosas básicas. Hablo lo que he aprendido, pero he andado súper bien. Entiendo muchas cosas de lo que me hablan, de lo que me dicen. Para entender no tengo complicaciones y para hablar, hablo lo justo. Ellos también entienden un poco de español. No he tenido problemas por ese lado.

Tiene la ventaja que el técnico es español. ¿Le ha ayudado?

Sí, bien por ese lado. Todo el cuerpo técnico habla español. No conversamos mucho, pero sí me ha servido para no ser el único que no habla portugués. Trabajan súper bien.

¿Qué hace gran parte del día encerrado por la pandemia?

Me lo paso jugando play con mis amigos durante la tarde. Me río con ellos y ahí sacó fuerzas. Lo paso bien.

¿Le ha escrito Lasarte, el técnico de la Roja, para saber de su situación?

No, no he recibido ningún mensaje, pero para lo que se dijo, para lo que se especuló un poco, no es cierto. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy acompañado, no pasa nada con eso que se dijo. La gente a veces interpreta las cosas como ellos quieren. Estoy disfrutando todo lo que me ha tocado vivir este tiempo. Disfruto la Copa Libertadores, el campeonato local. El cariño de la gente igual, me han tratado súper bien.

Carlos Palacios durante una práctica del Inter, en Brasil.

Ya lleva nueve partidos en poco más de un mes. ¿Qué tal la adaptación?

Estoy muy cómodo, tranquilo, tratando de disfrutar todo. Es un nuevo ambiente, con nuevos objetivos y nuevos compañeros. Estoy disfrutando todo lo que me está pasando. Estoy enfocado en poder lograr cosas acá. Es falso que estoy mal, que estoy solo. Quiero jugar, disfrutar, aprovechar todo lo que me toca acá en el Inter, tratar de hacer una buena Copa Libertadores. Uno se ilusiona con un poco más, porque tenemos buen equipo para pelear algo.

¿Ha sido más difícil de lo esperado?

No, creo que ha sido más fácil de lo que esperaba. Pensaba que sería más complicado, un poco más difícil. Pero no solo el fútbol sino que también los compañeros, la vida. Pero se me ha hecho más fácil de lo que esperaba.

Pero el fútbol es otra intensidad....

Sí, eso sí. Se nota demasiado la diferencia. Es muy físico, muy técnico. Es una mezcla de las dos cosas. Pero cada entrenamiento que pasa me voy acostumbrando más. Los partidos que me ha tocado jugar también he tratado de ir agarrando ese ritmo. Todo suma.

¿Cambió la alimentación?

Sí, claro. Me estoy cuidando más, entrenando más, para estar 100 físicamente para cuando me toque jugar. No con una dieta, pero sí estoy con comida más predeterminada.

¿Le afectan las críticas de la prensa local, que esperan que rinda de inmediato?

Me ha tocado jugar y me he sentido bien con el grupo de compañeros. Respecto a las críticas, trato de no tomar mucha atención. A veces la gente habla muchas cosas sin saber lo que pasa. Las críticas siempre van a estar, acá o en cualquier lado. Se le critica a los mejores del mundo y no se me va a criticar a mí. Es parte del trabajo, la costumbre que uno se tiene que ir haciendo. A veces molesta las críticas por cómo son, o cómo se hacen, pero la verdad es que estoy muy tranquilo. No me ha afectado tanto, no le he tomado de manera personal.... Quizás lo dicen para un bien personal. Y los que lo hagan con mala intención, no me interesa. Yo trato de hacer lo mío dentro de la cancha para ser feliz en el fútbol.

La semana pasada, frente a Táchira, por la Libertadores, lo expulsan con doble amarilla. ¿Le está jugando en contra las ganas de mostrarse?

No, querer mostrarme, no. Fueron dos jugadas desafortunadas para mí. La primera amarilla siento que no era para amarilla, pero ya estaba. Fue por el ímpetu de querer ayudar a los compañeros, de recuperar una pelota. Ahí me gané la segunda amarilla. Pero muy tranquilo, son cosas que pasan. A mí es primera vez que me pasa, pero creo que no será la última vez. Tengo que tratar de seguir creciendo, ayudando al equipo y pensar en lo que viene. Quiero que todo sea para mejor, siempre.

¿No le presiona todas las expectativas que giran alrededor suyo?

No, la verdad es que no. En Unión siempre me sentí muy cómodo, lo dije que siempre. En Unión fui demasiado feliz, disfruté mucho lo que me tocó jugar, todo lo que pasé ahí. Cómo me tocó jugar, con quién. Siempre se va a hablar cuando uno sale a jugar a otro equipo, sea el jugador que sea. Acá he trabajado para poder desarrollarme, sabiendo que acá es mucha más la presión, los objetivos. Estoy tratando que todo fluya rápido, que el tiempo ponga todo en su lugar y que pronto pueda desarrollar todo lo que juego.

¿No piensa que se fue muy joven?

La verdad, uno siempre piensa cosas, que quizás me fui muy rápido, que quizás esto otro, pero las oportunidades se dan una vez en la vida. Por ahora estoy tranquilo, estoy disfrutando, como te dije antes. Tomé la decisión correcta. Me siento muy bien, muy cómodo. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé.

¿Le ayuda ser chileno como Elías Figueroa y Charles Aránguiz, dos ídolos de Inter?

Sí, acá se comenta mucho de Elías Figueroa, de Charles también. Eso ha sido una gran ayuda, porque chilenos que hayan pasado y marcaran algo en el club es algo que sirve para que la gente me trate diferente por solo ser del mismo país de donde eran ellos.

Unión Española, su ex club, no lo está pasando bien en el Torneo. ¿Lo ha visto?

He visto todos los partidos de Unión. Lamentablemente se está pasando por un no muy buen momento, pero hay buen equipo, buenos jugadores. Esperemos que con el correr de los partidos vaya pasando todo y se pueda lograr un par de puntos para que todo sea más fácil.